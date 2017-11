Cameroun: PUMA nargue-t-il les artistes camerounais ?

Chaque produit a la liberté de choix des acteurs de sa pub...

MHD a un sérieux impact sur les jeunes, pas seulement au Cameroun ou en Afrique, mais au-delà. Et justement pour faire simple, PUMA qui habille plusieurs sélections africaines, aurait pu mettre en scène tous les nouveaux maillots de toutes les sélections et utiliser l'image de MHD qui parle plus globalement à tous les jeunes.

Utiliser MHD pour faire uniquement la promo du maillot des Lions Indomptables du Cameroun, est une provocation et une petite humiliation pour les jeunes artistes qu'on sait pourtant utiliser à chaque match des Lions pour chauffer les foules.

Vous aller me demander quels jeunes artistes on aurait utiliser au Cameroun? FRANKO a produit l'un des hits les plus mortels de ces 5 dernières années et caracole à 48 millions de vues sur YouTube. X Maleya est l'un des rares groupe de jeunes à avoir fait le plein de l'Olympia, Locko, et autres Daphné sont parmi les artistes les mieux côté en ce moment dans l'espace francophone.

Maintenant, PUMA a aussi des objectifs commerciaux. Et c'est là qu'intervient la question : Qui achète les maillots des Lions? Forcément la diaspora en grand nombre, les jeunes d'Afrique. Et c'est là qu'intervient l'autre question: les Jeunes artistes camerounais peuvent-ils porter un projet commercial de cette envergure?

Ma position: Si on estime qu'il n'y a pas d'artistes capables de jouer le rôle confié à MHD, il fallait aussi chercher les Aubameyang, Sadjo Mané et autres Mahrez, parce-que en dehors de Samuel Eto'o, aucun joueur actuel des Lions Indomptables n'a l'étoffe en terme d'image de ceux-là. Lions Indomptables, c'est la sauce camerounaise et non le riz sénégalais ou l'Atchiéké...