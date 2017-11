Sénégal: Notation - Moody's maintient le Sénégal à Ba3 et invite le gouvernement à réduire significativement sa dette

La perspective stable indique que les risques pour le profil de crédit du Sénégal sont équilibrés. En particulier, Moody's prévoie que la croissance annuelle d'environ 6,5% sera maintenue à moyen terme (trois-quatre ans) et que la dette publique se stabilisera voire baisser à la faveur de la réduction continue du déficit et des perspectives de croissance. «Ainsi, la notation pourrait être améliorée si le gouvernement réduit significativement sa dette, et améliore sa capacité à absorber les chocs et à stimuler l'investissement privé, tant étranger que domestique, augmentant ainsi le potentiel de croissance du pays et réduisant les vulnérabilités externes », recommande l'agence de notation.

L'économie sénégalaise est contrainte par sa petite taille et la faiblesse du revenu par habitant (2,541 USD en 2016), malgré une amélioration de la compétitivité. Toutefois, à la faveur de la mise en œuvre du PSE, la croissance s'est consolidée pour atteindre environ 6% par an en 2014-16, contre 4% en 2011-14. A moyen terme, Moody's prévoit une croissance annuelle moyenne de 6,5% »,

