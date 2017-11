Sénégal: BRVM - Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 1,46 milliard FCFA en fin de semaine

La BRVM a terminé la semaine du 30 octobre au 03 novembre en baisse, en affichant 207,98 points pour l'indice BRVM 10 (-0,10%) et 229,42 points pour l'indice BRVM Composite (-0,18%), selon le rapport d'analyse boursière de Bloomfield Intelligence.

La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 6 192 milliards FCFA. Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 1,46 milliard FCFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « SERVICES PUBLICS » (39%), « FINANCES » (28%), « AGRICULTURE » (17%) et « INDUSTRIE » (13%). Le titre PALMCI réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 8,40% tandis que le titre SODE CI affiche la plus forte baisse avec une chute de 14,43%. Sur le marché des matières premières, le cours du pétrole poursuit sa tendance haussière tandis que les cours du café et du caoutchouc affichent une tendance baissière.

Toujours dans ce rapport, on apprend que la Société Multinationale de Bitume (SMB) a terminé le premier semestre 2017 avec un chiffre d'affaires de 43,4 milliards FCFA, en baisse de 15% par rapport au premier semestre 2016. Une baisse qui s'explique par la volatilité du naira relativement au dollar et au retrait de nombreux marchés, dont principalement des reports pour manque de financement en Côte d'Ivoire.

Toutefois, les marges soutenues dégagées par les transactions réalisées sur le premier semestre 2017 ont permis à la société d'enregistrer un résultat d'exploitation en hausse de 63% par rapport à fin juin 2016. Le résultat net est ressorti à 3,8 milliards FCFA à fin juin 2017, en hausse de 31% par rapport à la même période l'an dernier. La société reconnait être freinée par le faible niveau de recouvrement de créance, même si la signature et le démarrage effectif de conventions de partenariats commerciaux sur le hub du Sénégal et sur le Niger augurent de bonnes perspectives pour le second semestre 2017.