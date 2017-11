Sénégal: Week end des Lions - Keïta Baldé maintien la cadence, retour en force de Sadio Mané

Diao Baldé Keïta a poursuivi, ce week-end, la bonne dynamique qu'il a enclenchée depuis quelques journées, en inscriivant samedi, face à Guingamp, son troisiéme but avec l'As Monaco.

A l'heure de rejoindre la sélection pour le déplacement en Afrique du Sud, le sélectionneur Aliou Cissé peut aussi se rejouir du retour gagnant de Sadio Mané avec Liverpool après des semainses d'absence. A peine a-t-il foulé la pelouse, l'enfant de Sédhiou a offert deux passes décisives à l'Égyptien Mohamed Salah avant de sortir à la 77e minute. Au même moment, Baye Omar Niasse se montrait décisifs, marquant l'un des 3 buts d'Everton face à Watford ( 3-2).

Diao Baldé Keita a enclenché une bonne dynamique avec son club ce week end en participant au festival offensif de Monoca qui a martyrisé Guinguamp ( 6-0) pour le compte de la 11e journée. L'international sénégalais a marqué le 3e but de Monaco suite à une perte de ballon du milieu de terrain des Guingampais. Son coéquipier Rony Lopez fait le travail en servant sur le plateau Baldé Keita. L'attaquant des Lions n'aura qu'à ouvrir le pied et marquer du plat de pied le but dans une cage vide. Avec 3 buts, une passe décisive sur ces quatre derniers matchs, le joueur sénégalais reste dans cette même dynamique dans lequel il est resté lors de ses cinq derniére match en Serie A avec 8 buts.

En premier League angalais, Sadio Mané a de son côté effectué un come back gagnant avec Liverpool. Annoncé bléssé pour 6 semaines, l'international Sénégalais a été titularisé à la surprise générale, par son entraîneur Klopp. Un choix qui s'est vite révelé payant pour les Reds puisque Sadio Mané avait mis son équipe en orbite avec une fulgurante contre-attaquee qu'il a mené et conclue par une passe déscive délivrée pour Mohamed Salah. Il ne tardera pas à récidiver par une autre passe tout aussi lumineuse qui permet à l'attaquant Egyptien de réaliser le doublé. Sadio Mané a été finalement remplacé à la 77e minute de jeu laissant son équipe des Reds s'imposer sur le score de 4 buts à 1. Du coté de West Ham, Diafra Sakho, qui souffrant du dos depuis deux semaines, a également retour en foulant la pelouse à la 72e minute. Cette nouvelle contre performance à domicile sera toutefois malvenue pour les Hammers de Cheikhou Kouyaté et Sakho qui se sont davantage rapprochés de la rélégation ( 18e au classement).

L'équipe d'Everton de Idrissa Gana Guèye et Baye Oumar Niasse est quant à elle mieux lotie, lors de cette journée en remportant une probante victoire à domicile face à Watford ( 3-2).

Baye Oumar Niasse a cependant laissé son empreinte en montrant la voie au Toffees avec le but de l'égalisation à la 67e minutes (1-1). La prestation de ces joueurs clefs des Lions vient au bon moment pour le sélectionneur Aliou Cissé qui a commencé depuis hier, dimanche, le regroupement en direction de la double confrontation entr le Sénégal et l'Afrique du Sud, prévu les 10 et 14 Novembre prochain. Avec au bout le ticket qualificatif pour Russie 2018 en jeu.