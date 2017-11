Sénégal: Ruée des hommes politiques vers Touba - Wade exhorte ses militants a travailler dur pour consolider le PDS

L'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, a été reçu, hier dimanche, à la Résidence Khadimou Rassoul de Touba. Le Pape du Sopi accueilli par une foule très nombreuse, a invite ses militants à travailler dur pour consolider le Parti démocratique sénégalais (PDS) à Touba.

Le même jour, dans l'après-midi, à la tête d'une forte délégation aussi, le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a été reçu par le Khalife général des mourides à sa résidence de Ngouye Mbind.

L'ancien président Abdoulaye Wade a eu droit à un accueil populaire hier dimanche à l'héliport de Touba. Me Abdoulaye Wade, vêtu d'un grand boubou et d'un bonnet rouge a foule le sol de Touba avant midi, à bord d'un hélicoptère affrété par l'Armée de l'air. Accompagné par une forte délégation de son parti dont Me Madické Niang, à sa descente d'avion, Me Wade a été accueilli par une foule très nombreuse qui a passé pratiquement la moitié de la journée à l'héliport à l'attendre. Suffisant pour que certain soutiennent même qu'il a ravi la vedette au président Macky Sall qui était l'hôte de Touba quelques jours avant, montrant ainsi qu'il restait toujours dans le cœur des populations de la capitale du Mouridisme.

Au cours de son audience avec le porte-parole du Khalife général des mourides à la Résidence Khadimou Rassou, Me Wade déclare: «tout ce que j'ai obtenu, je l'ai eu grâce à Cheikh Ahmadou Bamba». Le secrétaire général du PDS d'ajouter que ses ambition pour Touba sont énormes, mais les moyens font défaut. «Si j'avais les moyens, j'allais faire plus que ce que j'ai fait à Touba. Je pris que mon successeur et celui qui va le succéder puissent continuer ce que nous avons entrepris. C'est sur le ndiguel du Khalife général des mourides qui nous a tracé notre itinéraire. Je remercie Dieu et Serigne Touba qui nous ont permis de remporter les élections législatives à Touba. Je prie que la ville reste bleue. Pour que cela soit possible, il faut que nous travaillions de façon ardue.»

Les calots bleus violentent des militants

Il n a as manqué de remercier les militants qui lui ont resserve un accueil populaire. Selon lui, sa visite n'a aucune coloration politique. Me Wade accompagné d'Oumar Sarr, Mamadou Diop Decroix, Babacar Gaye, a été accueilli par Serigne Moustapha Mbacké, le fils ainé du Khalife et Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le porte-parole du Khalife général des mourides a rappelé les relations qui ont toujours existé entre Me Wade et la famille de Serigne Abdou Khadre Mbacké. L'ancien président de la République du Sénégal doit passer 48 heures dans la ville religieuse et sera reçu par le Khalife.

Seulement, les calots bleus de Me Abdoulaye Wade se sont distingués dans la violence, hier dimanche, lors de la visite de l'ancien président de la République à Touba. Ils ont brutalisé des militants qui voulaient rencontrer leur mentor.

Idrissa Seck, reçu par Serigne Sidy Moukhtar à sa résidence de Ngouye Mbind

Autres personnalités politiques à effectuer le déplacement à Touba, le président du parti Rewmi, Idrissa Seck et l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye leader du parti ACT étaient également des hôtes des autorités religieuses de la capitale du mouridisme.

Dans l'après-midi d'hier, à la tête d'une forte délégation, le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a été reçu par le Khalife général des mourides à sa résidence de Ngouye Mbind. M. Seck qui a passé la nuit dans la ville de Touba était en visite de courtoisie, en perspective du Grand Magal 2017, prévu ce mercredi 8 novembre 2017. Avant de rencontrer Serigne Touba, Idrissa Seck s'est rendu à la Résidence Khadimou Rassoul où il a été reçu par le porte-parole du Khalife général, Serigne Bassirou Abdou Khadre. Le leader de Rewmi a profité de son séjour pour se rendre visite à d'autres familles religieuses de Touba.