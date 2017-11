Sénégal: Vulgarisation du Pse dans le secteur décentralisé - Amadou Ba et le Pnud à l'assaut des acteurs locaux de Kaolack

Le ministère de l'Economie et des Finances en partenariat avec le programme des Nations-Unies pour le Développement (Pnud) a poursuivi à Kaolack un atelier d'informations et de partages sur les objectifs de développement durable (ODD).

Et en même temps statuer sur la poursuite et la manière de vulgariser dans les territoires intérieurs du pays le nouveau Plan Sénégal Emergent en tant que support qui puisse accompagner les ODD fixés par le Sénégal.

Mobilisant ainsi près d'une centaine de participants, société civile, élus locaux, partenaires techniques et financiers, et autres acteurs professionnels, cette rencontre a surtout constitué un cadre de dialogue entre acteurs en vue d'une meilleure harmonisation des actions de terrain et d'un déroulement équitable de ces programmes spécifiques aux objectifs fixés à l'horizon 2030.

En somme, un paquet de besoins que le ministère des Finances et son partenaire songent à acquérir pour effacer prochainement toutes les disparités et inégalités sociales en poste dans notre société. Pour l'instant, il s'agit plutôt de penser à faire du Pse un document structurant qui donnera des opportunités à tous les Sénégalais à travers leurs profils et leurs formes. Pour ce fait, les élus comme tous les autres acteurs notamment de la coalition des ONG d'appui au Développement (Congad) ont un rôle éminent à jouer dans ce processus. Et ils pourront dans ce sens apporter convenablement leurs points de vue qui pourront contribuer sans doute à l'élaboration de la stratégie relativement préconisée.

Toutefois, s'agissant du concept de « ne laisser personne en rade », il obéit au principe de ne pas rester sur les moyennes. Car, a estimé Mayacine Camara, « si l'on prend l'exemple du Sénégal, on peut néanmoins être au-delà des taux de croissance de 6 à 7%. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tous les Sénégalais sentent cette croissance économique. De ce fait, rester sur les moyennes peut être trompeur.

Surtout quand on sait que si les acteurs qui se montrent plus dynamiques tirent vers le haut, ceux qui le sont moins seraient alors biaisés. Ainsi, les débats lors des travaux ont été riches et variés, mais tournent néanmoins à un seul objectif et idéal, celui de travailler afin qu'au niveau des frontières, des périphéries des villages reculés, les populations aient les mêmes opportunités et un accès facile aux mêmes infrastructures socio-économiques de base.