Sénégal: Etat-civil - 30 % des Sénégalais n'ont pas de papiers

Ahmet Tidiane Diouf, coorganisateur du concours dont le slogan est «Non à l'apatridie» souligne que ce phénomène est très peu connu et que beaucoup d'universités ne sont pas sensibles à cette question. A l'en croire, on s'intéresse plus aux majorités dans les démocraties alors qu'il y a des minorités qui souffrent. Il faut, dit-il, que les citoyens soient conscients de la difficile condition des apatrides de vivre dans un Etat sans avoir de papier, imaginent la précarité et la souffrance que ces personnes vivent au quotidien. C'est une manière, d'après lui, d'inviter les autorités, le législateur, en tête, à se prononcer afin d'apporter des réponses aux questions que les minorités se posent.

Et pourtant, dit M. Diop, ces personnes ont des noms sénégalais, parlent des langues sénégalaises mais ne parviennent pas à avoir la nationalité sénégalaise et ne peuvent pas faire valoir leurs droits au niveau des autorités. Pour lui, il y a encore du travail à faire notamment dans les régions. «Il y a un travail de régularisation des naissances pour permettre à des personnes qui n'étaient pas déclarées de le faire. L'objectif est d'éradiquer l'apatridie d'ici 2024», selon M. Diop. Qui rappelle que, en 2013, le Sénégal a modifié sa loi sur la nationalité pour permettre aux femmes de donner la nationalité à leurs enfants...

