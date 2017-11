Sénégal: Transparence et bonne gouvernance - L'ambassade des Etats-Unis arme «And Défar Niombato»

Dans le cadre du lancement de ses activités, le samedi dernier, dans les locaux du Centre d'interprétation, l'Association «And Défar Niombato» s'engage à faire respecter la transparence et la bonne gouvernance partout dans les différents niveaux de gestion des affaires dans l'arrondissement de Toubacouta.

Soutenue par l'Ambassade des Etats-Unis qui est son partenaire financier, cette organisation a d'abord débuté ses actions par une formation offerte à un certain nombre de ses militants et qui est entrain d'être vulgarisée un peu partout dans sa zone d'intervention. Aujourd'hui, le président Moussa Mané et le reste des membres de l'association songent à doter l'ensemble des personnels d'élite d'institutions et des membres simples d'organisations communautaires de base (Ocb), société civile et toutes autres formes de structures, de tous les outils nécessaires pour une transparence sans faille et une bonne gouvernance des affaires de la cité.

Ce besoin, selon le partenariat Ambassade des Etats-Unis/ «And Defar Niombato», passera d'abord par la sensibilisation de toute cette classe gérante ou dirigeante, mais ensuite par un accompagnement scrupuleux des institutions et Ocb, en fonction du principe de transparence et de bonne gouvernance.

En effet, l'explication donnée à cette démarche s'articule autour de plusieurs points. Car, en marge d'une volonté commune de faire respecter ces éléments de la transparence et la bonne gouvernance en tant que piliers d'un développement durable, les membres de l'association préconisent de dérouler un ambitieux programme de mise en circulation de foyers améliorés pour la protection de la réserve naturelle du Delta (du Saloum) en général.

Et la vulgarisation d'un programme de labellisation des produits locaux intitulé «Label Communautaire», d'une politique Education et Développement pour les étudiants ressortissant du Niombato. Mais également la réalisation de forages dans la commune de Keur Saloum Diané et d'une banque de données pour plus de 200 ONG en activité dans la zone. Et cela pour une harmonisation des interventions dans cette partie du pays.