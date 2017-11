Afrique: Ag extraordinaire de l'Acnoa à Prague - Lassana Palenfo suspendu, l'algérien Moustapha Berraf élu président par intérim

L'algérien restera président par intérim du continent africain jusqu'à la décision finale du Tribunale arbitrale du sport (TAS) et la remise du Code de réforme de l'organisation par une commission désignée. Elle est intervenue, informe le site Turbermate.net, après l'élection controversée du Général Lassana Palenfo au détriment du Camerounais Kalkaba Malbourn dont la candidature avait été invalidée pour tentative de corruption. Les membres de l'Assemblée générale ont décidé qu'une autre élection à la tête de l'Acnoa sera organisée si le président du Cnosc, Hamad Kalkaba Malboum obtient gain de cause auprés du TAS. Dans le cas contraire, le Général Lassana Palenfo reprendra ses fonctions.

