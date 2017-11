Sénégal: Protection et prise en charge des besoins de l'enfant à Sédhiou

Le secrétariat exécutif de la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant (CONAFE) vient de boucler une tournée de supervision dans quatre collectivités locales de la région de Sédhiou bénéficiaires d'un programme de protection des enfants.

La visite porte sur le comportement des Conseils municipaux des enfants installés depuis plus de cinq ans. Et, aux yeux de Mme Justine Lézon, la secrétaire exécutive de la CONAFE, ses organes interagissent convenablement avec ceux des adultes et prennent en charge les besoins des enfants. L'enregistrement à la naissance, les préoccupations en matière de santé, d'éducation et de protection contre les pratiques sociales néfastes sont, pour l'essentiel, les problématiques les plus saillantes.

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des mécanismes de protection des enfants, une mission de la CONAFE (Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant) a sillonné quatre collectivités locales de la région de Sédhiou. Outre le Conseil municipal des enfants en tant qu'organe de concertation citoyenne, une interaction existe avec les collectivités locales pour prendre en charge les problématiques saillantes du genre déclarations des naissances, budgets sensibles aux enfants, l'accès aux soins médicaux et protection contre les pratiques sociales néfastes.

Les communes de Djibanar, Simbandi Balante, Diana Malary et Oudoucar sont les collectivités pilotes de ce programme de gouvernance locale. «La CONAFE avait organisé des ateliers de formation à l'intention des élus des communes de Djibanar, Simbandi Balante, Oudoucar et de Diana Malary, en vue d'une meilleure prise en charge des besoins des enfants. Cette mission vise à faire l'état des lieux de la mise en œuvre des engagements pris en faveur des enfants. Il s'agit, dans le même temps, de la fonctionnalité du Conseil municipal des enfants. Tout cela pour résoudre les problématiques comme l'état-civil, le budget sensible aux enfants, les violences et autres pratiques néfastes», a déclaré Mamadou Lamine Sadio, le coordonnateur régional de la CONAFE et de l'ONG Enfance et paix à Sédhiou.

«Zéro enfant non déclaré à l'état-civil»

A Oudoucar, le slogan «Zéro enfant non déclaré dans la commune» porte déjà ses fruits en sus du succès enregistré dans les autres domaines de manière participative et progressive, a déclaré le maire Sankoung Sagna. «Par des mécanismes participatifs que nous avons mis en place, nous avons réussi à atteindre nos objectifs de «Zéro enfant non déclaré à l'état-civil» dans notre commune. Dans les domaines de l'éducation, la santé et l'élaboration des budgets, les enfants ont témoigné devant vous leur implication. Au sujet des violences physiques et verbales, c'est vraiment en baisse ainsi que les grossesses et mariages précoces».

Non loin de là, à Diana Malary, le même succès y retentit, au grand bonheur des enfants, a indiqué l'adjoint au maire Cheikh Ahmed Tidiane Diouf notamment dans l'enregistrement des enfants à la naissance. «Le jour même du baptême au plus tard, nous faisons en sorte que l'enfant soit déclaré à l'état-civil. Et, pour les autres préoccupations aussi des progrès sont notés», dit-il.

Des progrès notés notamment contre les pratiques néfastes

Mme Justine Lézon, secrétaire exécutive de la CONAFE y appose son quitus de satisfaction. «Nous constatons d'abord l'existence des Conseils communaux qui fonctionnent et les collectivités locales intègrent la voix des enfants dans le processus de planification et de budgétisation des besoins des enfants. Ceux-ci interagissent avec les adultes. Des progrès sont notés dans le domaine de l'état-civil, les budgets et les pratiques sociales néfastes. Des efforts sont encore à faire pour renforcer ces acquis», renchérit-elle.

A la tribune qui leur est offerte, les enfants ont magnifié l'attention qui leur est accordée pour leur bien-être. «Nous confirmons notre implication dans le processus de production et des discussions autour du budget, des questions liées à l'école, à la santé et tout ce que le Conseil municipal est en train de faire, nous sommes contents», a rassuré le président du parlement des enfants de la commune de Oudoucar, Mouhamed Lamine Tall.

Chaque enfant protégé est une parcelle déblayée pour ensemencer une graine dont la floraison va assurément contribuer à l'embellie de la croissance locale et nationale pour un Sénégal qui prétend déjà être sur la route de l'émergence.