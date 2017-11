Afrique: L'ONG Africa Solidarité observe les élections générales indépendantes en Guinée Équatoriale

Cette mission électorale de l'ONG Africa Solidarité prend effet du 04 novembre 2017 et s'achève au 19 novembre prochain. Elle produira des rapports fiables, crédibles et objectifs pour renforcer sa notoriété d'image auprès des décideurs politiques africains.

L'ONG Africa Solidarité a déjà déployé la grosse artillerie en dépêchant une délégation de 10 personnalités emblématiques et crédibles issues de divers horizons du monde politique, diplomatique et de la société civile.

Après plusieurs missions d'observations électorales sur le continent africain effectuées avec succès et neutralité, l'ONG Africa Solidarité dont la Présidence exécutive est pilotée par l'infatigable patron de médias, le Burkinabé Oumar Thomson BELEM, a été cooptée et autorisée par les autorités suprêmes de Malabo pour observer les décisives et délicates élections générales en Guinée Équatoriale qui débuteront dimanche 12 novembre 2017. Ces joutes électorales marquent un tournant majeur dans la consolidation durable des institutions politiques en Guinée Équatoriale.

