Tunisie: Deux projets pilotes reçoivent le prix BNA

Sa concrétisation est assurée via la conclusion d'une convention ou contrat d'approvisionnement et de financement entre les trois principaux acteurs de la chaîne, à savoir la BNA, l'agro-industriel et les agriculteurs ayant un besoin de financement de leurs exploitations et ou de leurs investissements.

La BNA débloque le crédit au profit de l'agro-industriel, lequel garantit l'opération et achète les produits et les récoltes des agriculteurs. Ces derniers (agriculteurs) s'approvisionnent auprès de l'agro-industriel pour couvrir leurs besoins d'exploitation.

Essia et Sana Harhouri, lauréates du premier prix, gèrent une fromagerie située à Kasserine. «Nous avons bénéficié d'une formation dans la fabrication des fromages», ont déclaré à TAP les deux jeunes femmes, ajoutant que leur ambition est d'élargir ce projet , diversifier le produit et devenir des femmes d'affaires. Cette fromagerie est un groupement de 17 jeunes femmes qui ont bénéficié des financements de la BNA pour l'acquisition de 4 vaches laitières chacune, un moyen de transport et une machine à traire le lait. Abdejalil Harhouri, directeur d'une société de collecte de lait à Sbitla (gouvernorat de Kasserine) et agro-industriel de ce projet (de fromagerie), a expliqué que sa société est le garant dans l'opération de financement tripartite.

Le deuxième prix a été remis à Omar Béneni, ingénieur agronome retraité qui a lancé sa société «Zalfane», spécialisée dans la valorisation des figues de barbarie depuis 2014 dans la région Khmouda, délégation Foussana (gouvernorat de Kasserine).

«J'ai bénéficié d'un financement de 175 mille dinars accordés dans le cadre du financement tripartite et je compte étendre mon projet pour conquérir des marchés étrangers», a souligné le lauréat.

Evoquant son projet qui couvre actuellement une superficie de 30 mille hectares, il a affirmé que son objectif est de valoriser les figues de Barbarie (soltane El ghalla) à travers la conception de deux machines . La première lave et sèche le fruit et la deuxième sert à l'emballage et à l'extraction de l'huile de figue de Barbarie.

Pour sa part, Habib Ben Hadj Kouider, DG de la BNA a indiqué que l'objectif recherché est d'accorder, jusqu'à la fin de l'année 2017, 500 mille dinars de crédits, et d'atteindre 5 millions de dinars, au cours des prochaines années.

«On peut développer ce produit, d'autant plus les organismes de financement internationaux, à l'instar de la Banque allemande pour le développement et la reconstruction (KWF), sont prêts à accorder des lignes de crédits», a indiqué le responsable. Et d'ajouter : «Si nous arrivons à mobiliser des financements importants, ce sera un produit phare au cours des prochaines années», a-t-il conclu.