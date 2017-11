Tunisie: Saber Bouatay (ancien ministre de la Jeunesse et des sports) - «Rien ne se fait sans l'aval des instances internationales»

C'est-à-dire que l'on ne peut plus décider, de son propre chef, de changer les règlements administratifs d'un ou de plusieurs clubs sans avoir l'aval des instances internationales comme la Fifa ou le Comité international olympique.

Même si les changements de réglementation souhaités sont élaborés en concertation avec la FTF ou le Cnot, ils peuvent être rejetés s'ils ne sont pas en conformité avec les réglementations internationales qui priment juridiquement sur celles locales. Du temps de feu Slim Chaker (en 2011) et Tarak Dhiab qui étaient à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, des études et un projet de réforme ont été présentés à l'Assemblée nationale pour améliorer la loi de 1995 régissant le sport en Tunisie. D'abord, cette initiative est restée sans lendemain.

Et aujourd'hui, elle est devenue obsolète car elle n'est pas en harmonie avec les nouvelles règlementations internationales. Et même avant cela, Abdallah Kaâbi, qui était lui aussi ministre de la Jeunesse et des Sports avant la révolution, a voulu mettre en place un statut type pour les associations sportives qui visait à harmoniser les règles d'administration et de gestion des clubs. Mais ce projet a avorté devant l'opposition farouche de la Fifa et du CIO.

Donc, il faut faire attention avant d'amorcer ce genre de réformes qui ne peuvent voir le jour qu'après l'obtention de l'approbation des instances internationales qui exigent qu'elles doivent être en parfaite symbiose avec leurs règlementations.

D'ailleurs, j'ai vécu l'expérience de l'échec d'une telle initiative avec le projet de modification des règlementations locales au Koweit, auquel j'ai pris part, et qui a été rejeté par la Fifa.

Du coup, toute réforme en Tunisie exige l'implication de la Fifa et du CIO. Toutefois, il faut bien s'y engager car on est en retard par rapport aux pays avancés».