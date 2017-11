Tunisie: Le naufrage des «sang et or» du sud

Point de satisfaction !

Aux yeux de tous les observateurs, il n'y avait aucun signe de satisfaction dans la prestation de l'équipe. On peut même dire que l'ESM s'est bien régalée. Elle a été impitoyable en triplant la note dans le temps additionnel, au moment du relâchement total de l'ESZ, et elle a été applaudie par les présents, par-dessus le marché.

La formation alignée par le staff zarzissien était totalement hors du coup. Khmir s'aventurait fréquemment à quitter sa cage. Une ligne défensive très fragile. Jeu individuel de la part de Fadaâ et Maâroufi, Chaouch et Oueriemmi trahis par leurs jambes de vétérans. Pas d'homogénéité au sein du groupe. Pas de système de jeu clair.

Même les rares occasions offensives sont venues comme pour répondre à l'hostilité de l'adversaire. Le coaching n'était pas réussi... Voilà pourquoi les supporters se sont défoulés pour fustiger les joueurs, les entraîneurs et les membres du comité. En revanche, l'ESM s'est montrée bien concentrée. Jeu ouvert, rapide, plaisant et efficace. Equipe solide derrière, créant le surnombre au milieu du terrain, très rapide en attaque avec les Jilani Abdeslem, Hkimi et Meniaoui. Les changements effectués par Ghraïri étaient très bien ciblés et les éléments incorporés (Khraïfi et Baccouche ) ont marqué chacun un but.

Une défaite de trois à zéro contre l'USM, une autre de trois à un face à l'ESM pour ne citer que les deux dernières contre des clubs du même calibre, deux échecs impardonnables qui devraient contraindre Abdallah Belhiba, président du club, venu spécialement de Paris pour assister à ce match, à prendre les mesures nécessaires et revoir certains choix qui se sont avérés jusqu'à présent incommodes.