Tunisie: Un souci de «sagesse»

L'image qu'émet actuellement le Club Africain est réellement préoccupante. Alarmante même, une image triste, regrettable surtout.

Et pourtant, elle n'est pas surprenante. Bien au contraire.

C'est qu'avec l'avènement de l'ère Riahi, l'équipe de Bab Jedid s'est rapidement engagée dans un canal baissier inquiétant. L'option de l'homme pour une politique d'instabilité administrative, de surenchères financières virtuelles, de polémiques gratuites et surtout de bras de fer inutiles avec tous ceux qui contrarient ses projets a valu rapidement au CA perte de repères et d'identité.

Et à chaque fois qu'on espérait des réactions positives et des corrections sérieuses, en plus clair, une remise en question responsable, on se retrouve avec de nouvelles mesures destructives. Sans aucune réaction de tous ceux qui se vantent de leur appartenance à la famille clubiste. Il faut dire que le «mérite» de l'homme, c'est qu'il a eu l'intelligence de créer le vide autour de lui pour prendre ainsi le club en otage. Financièrement parlant, bien entendu. Une prise d'otage qui devait lui permettre d'exercer librement son «plein pouvoir». Et l'on peut dire qu'après plus de cinq ans, l'homme politico-sportif a réussi son projet. Détruire sportivement pour se construire politiquement. Même aux dépens d'un club historique.

La nouvelle annonce de démission, mais cette fois-ci sans appel, vient confirmer que l'homme a bien fini avec le scénario clubiste. Il quitte ainsi le navire en pleine tempête, sans aucun compte rendu.

Et il faut reconnaître que Slim Riahi n'a pas trouvé beaucoup de difficultés pour mener à bout son projet. Le silence radio décrété en permanence, du moins durant les premières années, par le soi-disant comité des sages a beaucoup aidé l'homme. Il l'a encouragé même à aller plus loin.

Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce comité met à nu son indifférence, sa passivité et ce manque de responsabilité morale. Aujourd'hui, l'on peut dire que la situation du CA est certes alarmante, mais elle n'est pas encore désespérée.

Et comme le disaient certains, à quelque chose malheur est bon. Le Club Africain doit apprendre des erreurs du passé et repartir progressivement sur des bases solides, surtout bien loin des tergiversations de son comité des sages. Cette structure doit avoir justement le courage et notamment l'humilité de se retirer discrètement pour céder la place à une nouvelle génération méritante. La sagesse est aussi à ce prix.