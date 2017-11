Tunisie: Arbi Ghnia - «Pour plus de souplesse»

Nous devons nous inspirer des différents modèles professionnels européens. Les équipements sportifs, les stades et les boutiques sont la propriété du club. Tous ces changements dépendent des choix de l'Etat. Les sociétés sont motivées pour le partenariat en présence de lois et règlements internes conformes entre les clubs pour faciliter les accords notamment au niveau du sponsoring et de la publicité».

Les clubs sportifs doivent uniformiser les règlements internes pour éviter les confusions au niveau administratif, notamment pour les contrats des joueurs, les transferts et le partenariat avec les sociétés. Il est important que les clubs s'ouvrent sur le secteur privé et aient une autonomie au niveau du financement public.

«Nous devons opérer un changement vers un régime professionnel pour soutenir le projet financier de chaque club. Passer à un statut commercial dépend de la stratégie gouvernementale dans l'investissement dans le sport. Il est important de finaliser cette réforme pour le bien de notre sport. Ce retard dans le lancement du projet de réforme est une perte de temps et un gaspillage de nos ressources humaines et financières.

