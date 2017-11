Tunisie: Maher Ben Aïssa - «Uniformiser nos clubs en sociétés sportives»

La loi des structures sportives remonte à 1956 qui, au fait, a préservé l'esprit de la loi rédigée sous le protectorat français. Cette loi était abrogée en 2012 du temps où Tarek Dhiab était ministre de la Jeunesse et des Sports. L'abrogation de la loi des structures sportives a touché la libéralisation des élections.

Avant 2012, l'Etat désignait le 1/3 du bureau fédéral, dont le président et le vice-président de la fédération ou l'association sportive. Depuis 2012, la liberté des élections était prônée. Les membres des bureaux fédéraux et des bureaux directeurs des associations sportives sont tous élus. Selon la nouvelle version de la loi des structures sportives, le président, le vice-président et le secrétaire général au moins doivent être élus.

A mon avis, ni l'élection des responsables sportifs ni l'uniformisation des scrutins électoraux n'aideront à mieux gérer nos clubs.

Personnellement, j'adhère à l'idée d'accorder aux associations sportives la liberté d'organiser comme elles l'entendent leur mode de fonctionnement, car chaque club a ses spécificités.

Toutefois, une condition doit être respectée par tous les clubs et les associations sportives : l'uniformisation dans l'application des lois et le respect du fonctionnement des compétitions.

Bref, chacun est libre de choisir le mode de fonctionnement qui lui convient, mais nous devons tous être égaux devant la loi.

Je suis pour un mandat de trois ans pour les clubs de football, car c'est la période nécessaire pour mener à bien un projet sportif pour une équipe de football. Un mandat de quatre ans serait un peu long.

Le problème qui réside dans le fonctionnement des clubs, ce n'est pas la durée des mandats. C'est plutôt les statuts des clubs qui posent problème. Nos équipes de football sont toujours gérées par des statuts d'associations à but non lucratif. Or, dans les tiroirs du ministère de la Jeunesse et des sports, existe un projet du temps de Maher Ben Dhia. Ce projet prévoit la migration de nos clubs du statut d'associations sportives à but non lucratif à celui de sociétés sportives.

Le jour où nos équipes de football deviennent des sociétés sportives, les présidents des clubs n'abandonneront plus le navire en pleine tempête car ils détiendront des actifs. Ce jour-là, élections ou pas et quelle que soit la durée du mandat du bureau directeur, les choses se dérouleront normalement même en temps de crise, alors qu'aujourd'hui, une seule défaite en coupe africaine peut tout remettre en question».