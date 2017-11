Tunisie: Les petits plats dans les grands !

Le second stage de Tabarka, qui s'est s'achevé en début du week-end passé, a été fort instructif. Nabil Maâloul n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction quant aux conditions générales du rassemblement dans le Nord-Ouest. «Hormis quelques petits détails, le stage s'est déroulé dans des conditions optimales à tous les niveaux», s'est réjoui le sélectionneur national.

«De bon augure»

Et au head-coach des nôtres d'aborder le volet mental du groupe: «La discipline de groupe, l'engagement, le sérieux et le don de soi montrés par les joueurs ont été autant de sources de satisfaction dans ce stage qui a atteint tous ses objectifs. Je ne peux que me réjouir de l'état de forme des joueurs, leur disponibilité et la concentration manifestés tout au long du stage. Tout cela est de bon augure dans la perspective du dernier rassemblement. Je pense qu'on est fin prêt pour le rendez-vous du 11 novembre», a observé Nabil Maâloul.

Le plaisir avant tout !

En effet, le stage de Tabarka a été on ne peut plus positif, aussi bien pour le staff, qui a pu vérifier les dispositions de ses joueurs en les remettant en selle, tant au niveau mental que physique, que pour les internationaux qui se sont donnés à fond et sans retenue, retrouvant le plaisir de jouer. A noter que l'équipe nationale va de nouveau réintégrer le Centre de Tabarka pour un ultime rassemblement, et ce, jusqu'à la veille du match, suivi d'une dernière séance d'entraînement à Radès avant le jour «J».

La liste des internationaux

Aymen Mathlouthi (ESS), Moez Ben Cherifia (EST), Mohamed Hedi Gaâloul (CSS), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab), Khalil Chammam (EST), Oussema Haddadi (Dijon), Hamza Mathlouthi (CSS), Yassine Meriah (CSS), Dylan Bronn (La Gantoise), Ali Maâloul (Al Ahly), Hamdi Nagguez (ESS), Karim Aouadhi (CSS), Ghaylane Chaâlali (EST), Syam Ben Youssef (Kasımpasa), Fakhreddine Ben Youssef (EST), Rami Bedoui (ESS), Anis Badri (EST), Mohamed Amine Ben Amor (ESS), Aymen Trabelsi (ESS), Naïm Sliti (Dijon), Ferjani Sassi (EST), Ahmed Khalil (CA), Wahbi Khazri (Rennes), Mohamed Ali Moncer (Al Ittihad Alexandrie), Taha Yassine Khenissi (EST), Bassem Serarfi (Nice), Youssef Msakni (Al Duhail) et Yoann Touzghar (Sochaux).