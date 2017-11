Algérie: De nouveaux défis

Les revenus attendus allégeront le déficit et aideront à répondre aux exigences des échéances de l'année prochaine, à savoir le Challenge Cup Fivb (qui remplace la World League) au mois de juin, le championnat du monde au mois de septembre, le championnat arabe des nations hommes et dames au mois d'octobre, les CAN des jeunes qualificatifs pour les Mondiaux 2019, et enfin le Championnat arabe des clubs qui sera organisé entièrement et pour la première fois par la fédération tunisienne.

Le bureau fédéral, élu il y a tout juste un an, a entamé son mandat avec un déficit d'un peu plus de sept cent mille dinars.

La page de la concrétisation est bel et bien tournée. Maintenant, le terrain est devenu favorable pour unir toutes les forces au profit d'un volet qui ne manque pas d'attrait, celui qui concerne la situation financière de l'instance fédérale aussi bien que dans certains clubs. La situation demeure inquiétante et menace réellement la pérennité de ce sport. Le titre du Caire ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Notre volley-ball souffre d'autant de problèmes qui freinent sa marche vers l'excellence dont la majorité due essentiellement au manque de ressources financières vu que la subvention de l'Etat ne suffit pas.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.