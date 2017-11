Tunisie: Trois agresseurs du service des urgences arrêtés

«Après avoir reçu un appel téléphonique de l'hôpital régional de la ville suite à une agression contre le cadre médical et paramédical du service des urgences par trois individus, dont un venu recevoir des soins, les unités se sont rendues sur place pour constater que les suspects ont pris la fuite», a précisé le Colonel-major Khélifa Chibani.

Il a indiqué que les unités ont procédé aussitôt à un ratissage de la zone et réussi à interpeller les agresseurs qui ont été remis à l'unité de recherches et d'investigation de la Garde nationale de Zaghouan pour prendre les mesures légales à leur encontre après enquête et consultation du ministère public.

A la suite de l'agression contre l'établissement hospitalo-universitaire de Sahloul à Sousse, le ministère de la Santé publique avait pris des mesures pour assurer la sécurité des établissements hospitaliers contre les agressions répétées sur les cadres et agents de la santé, rappelle-t-on.

Parmi ces mesures, l'institution d'une loi de protection des agents et des cadres de la santé publique dans l'exercice de leurs fonctions, le renforcement du dispositif de sécurité dans les services des urgences et la séparation entre les espaces de réception et les services médicaux.