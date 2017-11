Tunisie: L'AG est souveraine, les statuts ont force de loi

La convocation peut bien entendu se faire à l'initiative du président (comme ce fut le cas ces derniers jours au Club Africain). Selon les dispositions statutaires, cette convocation peut se faire sous forme orale, mais mieux vaut un écrit.

Feuille d'émargement et prévention

Et en ce sens, l'envoi de l'écrit devra respecter les délais impartis pour que chacun puisse prendre ses dispositions (au moins 15 jours à l'avance). Pour éviter toutes contestations ultérieures, et c'est à la charge et au bon vouloir des bureaux sortants ou rééligibles, il est préférable de prévoir une feuille d'émargement que les membres présents signeront pour eux-mêmes et pour ceux leur ayant donné pouvoir. Même si la loi ne l'impose pas, le secrétaire général pourra établir un procès-verbal qui récapitulera les décisions prises. En Tunisie, c'est le bureau directeur qui se charge d'appliquer les recommandations de l'assemblée souveraine.

Car ce dernier est une émanation de la volonté des affiliés aux clubs. Si dans les clubs de moindre envergure, le bureau directeur et les membres élus issus de l'Assemblée Générale forment souvent une même instance, ce n'est pas généralement le cas dans les grands clubs ou des contre-pouvoirs, sorte de garde-fou, sont là pour rectifier le tir quand un président veut tout contrôler. Premier représentant du club, le président incarne l'association. Il dirige et contrôle les activités de l'association, mais il est aussi responsable juridiquement des actions qu'elle met en œuvre.

Bien entendu, il doit s'assurer des services d'un secrétaire général qui, à son tour, doit assurer le bon fonctionnement administratif de l'association (rédaction et convocations, comptes-rendus, tenir à jour les registres et les archives, déposer les dossiers de subventions, s'occuper de la correspondance, etc.). Idem pour le trésorier qui a la responsabilité de la gestion et des finances de l'association (cotisations, factures, collecte de dons, établissement des budgets, préparation des dossiers de subvention, placement des excédents, etc.).

Approbation et validation

Pour revenir à la présidence d'un club, faire acte de candidature est avant tout un acte libre et volontaire qui comporte néanmoins une obligation : celle de respecter les statuts et le règlement intérieur, à moins de les amender en ayant recours à une assemblée.

Car les statuts sont force de loi dans une association.

Il est primordial de s'y référer pour connaître les modalités de convocation et de réunion de l'ensemble des membres.

Les statuts font donc référence à deux sortes d'assemblées générales. L'AG ordinaire qui entre dans le cadre normal (fin de mandat, élection de bureau, vote du bilan moral et du bilan financier). Et, dans tous les autres cas, l'AG est considérée comme extraordinaire (modifications de statuts, démission d'un membre du bureau... ). Enfin, les deux types d'AG n'ont peut-être pas les mêmes modalités de réunion et de convocation.

Dans notre microcosme sportif, l'AG marque la sortie d'une équipe et le lancement d'une nouvelle, sans oublier le vote du bilan moral et du bilan financier, la présentation des nouveaux projets, etc. Alors autant que ce soit fait dans les règles de l'art car l'avenir du club en dépend. Une convocation doit se faire dans les 15 jours qui précèdent l'AG avec des moyens multiples (affichages, courriers à tous les adhérents, allocution du président). Oui, c'est un défi démocratique que de bien préparer l'alternance.

En termes de représentativité et de démocratie, il est important de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Viendra ensuite le temps (lors de la tenue de l'AGE) de la vérification du quorum, de la présentation du bilan financier par le trésorier, de la présentation du bilan moral par le président au nom de son équipe, de l'approbation des bilans, de la démission des organes de direction et de la validation des nouvelles adhésions.

Présentation des bilans, un moment solennel !

Pour la présentation des bilans, c'est le moment le plus solennel de l'AG. C'est pourquoi il est utile de préparer ces points à l'avance, voire de les faire parvenir aux adhérents avant l'AG.

Cela peut éviter les questions hors sujet et les demandes pointilleuses sur les finances comme ce fut le cas au Club Africain encore une fois ! Quant au bilan moral, rappelons qu'il est à 100 % à l'initiative du président. C'est un exposé des actions menées mais aussi des visions d'avenir, en tenant compte des problèmes rencontrés et des réussites passées. C'est aussi le moment de remercier quelques personnes et de donner des conseils pour les suivants ! Quant au point le plus sensible, le bilan financier, il doit être un exposé clair, sincère et précis de toute l'activité de l'association. Il ne s'agit pas seulement de faire un état des entrées et des sorties d'argent, mais de présenter un rapport de tout ce qui s'est fait dans l'association et de quelle manière l'argent a été dépensé (subventions, projets, frais de fonctionnement, cotisations... ). Au CA, étude de cas oblige, ce fut la pomme de discorde de la dernière grande messe clubiste !

Maintenant, pour survoler brièvement le moment de dépôt des dossiers de candidature, et outre le fait qu'ils doivent être déposés quelque temps avant la tenue de l'AG, il est toujours préférable de ne pas rejeter une candidature. Déjà qu'il est difficile de trouver des candidats en ces temps d'austérité et de défiance.

A ce propos, en marge des travaux, un procès-verbal doit forcément être rédigé. Il devra résumer tous les points abordés, c'est-à-dire le quorum, l'ordre du jour, un résumé du bilan moral et du bilan financier, les questions posées, les résultats des votes, les noms, prénoms, adresses, professions, nationalités des éventuels nouveaux dirigeants, ainsi que la signature du nouveau président. D'autres obligations administratives post-AG doivent suivre.

Il reviendra aux nouveaux tenants en place de remplir toutes les formalités comme changer les signatures (chèques... ) auprès de la banque, réactualiser le registre de l'association, rencontrer les partenaires et l'administration. Bref, se mettre enfin au boulot !

Et pour toucher au but, il est important de dissocier ce qui relève de la loi à ce qui est prévu par les statuts. Car la loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour la désignation des membres du Bureau. Il faut comprendre que les modalités de l'élection sont fixées par les statuts, ou à défaut par l'Assemblée Générale des adhérents.

Périodicité, mode d'emploi

Idem pour la périodicité de l'élection. Là, ce sont encore les statuts qui fixent la périodicité de l'élection des membres du Bureau de l'Association. Une durée des mandats de 2 ou 4 ans est adoptée le plus souvent selon les associations. Quant à la nature du scrutin, elle est fixée par les statuts de l'Association.

En règle générale, l'élection a lieu selon les règles des scrutins uninominaux. La réglementation est claire en ce sens. Ce sont les statuts qui décident des modalités de désignation des nouveaux dirigeants. La loi sur les associations laisse en effet une grande liberté sur les modes de gestion et d'organisation des associations.

La composition, le mode de nomination, le règlement intérieur et le rôle des dirigeants de l'association sont donc laissés à la liberté des statuts. Sauf que si les statuts sont « muets » sur ce point, c'est à l'Assemblée générale de définir la procédure de vote et la composition du bureau. Enfin, il est préférable d'acter la procédure et la composition juridique du bureau dans les statuts, ce qui permet des élections ultérieures plus simples et transparentes.