Tunisie: Les réformes, une obligation, on y va tout droit

En résumé, il y a en gros trois critères ou conditions à respecter scrupuleusement.

Premièrement, il y a les critères sportifs qui concernent la formation obligatoire des jeunes et l'enrôlement d'équipes de jeunes dans des compétitions officielles, un staff technique diplômé et une direction technique opérationnelle, etc.

Deuxièmement, il y a l'obligation de disposer d'une infrastructure adéquate répondant aux normes internationales exigées, tels un stade gazonné et un autre pour les entraînements, un espace décent pour les médias, une salle de contrôle contre le dopage, un cycle d'entraînement bien déterminé, des projecteurs opérationnels pour les matches en nocturne, etc.

Troisièmement et c'est surtout cela qui est étroitement en lien avec ce dossier, il y a le critère administratif, juridique et financier.

A ce sujet, la Fifa exige dorénavant un personnel administratif qualifié disponible à plein temps, doté d'une cellule de communication avec les instances nationales et internationales et avec les médias.

Elle exige aussi un bilan financier appuyé par des états certifié par un commissaire aux comptes agréé. Le club doit également maîtriser son endettement, faute de quoi il risque de s'exposer au retrait de sa licence Fifa.

Les clubs doivent démontrer qu'ils s'acquittent normalement de leurs engagements en ce qui concerne les rémunérations des joueurs, des entraîneurs et du personnel de service.

Bref, c'est vers la bonne gouvernance matériellement justifiée que l'on tend afin d'assainir la gestion et l'administration des associations sportives et de garantir leur pérennité.

Et pour ce qui concerne les dirigeants des clubs sportifs, des critères de bon profil sont recommandés, tels que la capacité de diriger avec la compétence et en respect total de la vie associative. Il n'y a donc plus de place pour l'amateurisme et l'improvisation. C'est en gros le visage des clubs sportifs de demain».