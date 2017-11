Tunisie: Le WAC revient au sommet

Le Wydad Casablanca a remporté la deuxième Ligue des champions d'Afrique de son histoire. Le champion du Maroc s'est imposé en finale retour de la compétition africaine face au club égyptien d'Al-Alhy (1-0) et soulève son premier trophée continental depuis 1992. Les supporteurs attendaient cette victoire depuis 25 ans. En s'imposant 1-0 à domicile face aux Egyptiens d'Al-Ahly, le Wydad Casablanca s'est hissé sur le toit de l'Afrique. Lors de la finale aller, en Egypte, les deux clubs s'étaient séparés sur un score nul (1-1).

El Karty, héros de Casablanca

En ouvrant la marque à la 69', Walid El Karti a offert le titre à son club. En début de match, les Egyptiens du club le plus titré du continent (huit trophées) ont pris le meilleur sur la formation marocaine, qui enchaînait alors passes ratées et dégagements en catastrophe. Mais poussé par la ferveur de ses supporters, Casablanca parvenait pourtant à entrer peu à peu dans son match. Avant la délivrance, à vingt minutes de la fin de la rencontre. Pas moins de 45.800 supporteurs des deux camps s'étaient réunis dans la capitale économique du Maroc, dans l'enceinte du stade Mohamed V.

Et les forces de l'ordre s'étaient déployées en masse afin de canaliser au mieux les fans des «Rouge et Blanc» survoltés, qui ont animé la rencontre dans les tribunes. De nouveau sur le toit de l'Afrique, le champion du Maroc a pu exulter dans un stade Mohammed-V comble. Aucun club du royaume chérifien n'avait soulevé la Ligue des champions africaine depuis 1999, et la victoire du Raja Casablanca, grand rival du Wydad.

Le Royaume attendait ça depuis 18 ans

Tout le Maroc attendait une C1 d'Afrique depuis 1999, lorsque le Raja Casablanca, le grand rival du Wydad, s'était imposé. Sauf qu'Al-Ahly reste, lui, le club le plus titré du continent avec huit trophées, le dernier remontant à 2013. Pour rappel des faits saillants du match, les Egyptiens plus expérimentés à ce niveau se sont montrés d'entrée les plus dangereux, multipliant les actions offensives.

A la traîne, le Wydad enchaînait alors passes ratées et dégagements en catastrophe. Le virevoltant Moamen Zakaria a buté deux fois sur un très bon Zouheir Laâroubi (12e, 34e).

45.000 spectateurs en fusion

Poussé par la ferveur de ses supporters, Casablanca parvenait pourtant à entrer peu à peu dans son match. Sans la transversale qui repoussait une frappe déviée d'Abdeladim Khadrouf (30e), les locaux auraient même pu faire plus tôt la différence. Au retour des vestiaires, le Wydad prenait définitivement le dessus avec une occasion d'Ismail Haddad (45e) avant que le rythme ne retombe. La délivrance venait finalement dans le dernier tiers d'une belle tête de Walid El Karty sur un centre d'Achraf Bencharki (1-0). Dix minutes plus tard, Khadrouf, mis en échec par Sherif Ekramy, manquait le but du KO. Alors que le Wydad misait sur les contre-attaques, Al-Ahly n'avait d'autre choix que d'essayer de reprendre les commandes pour forcer la décision, mais le score n'allait plus évoluer.

Pour le plus grand bonheur des 45.800 heureux spectateurs locaux qui avaient pris d'assaut la billetterie mercredi au petit matin. Ce sacre récompense donc un champion du Maroc en titre qui a su monter en puissance au fil de la compétition après avoir éliminé en quarts les Mamelodi Sundowns, les champions sud-africains sortants, puis l'USM Alger en demi-finale.

Houssem Al Badri : «L'arbitrage a été décisif en finale»

Double vainqueur du titre suprême du continent en 2012 et 2013, le coach Houssem Al Badri n'a pas digéré la défaite et a déclaré, à la fin du match, que l'arbitrage a été décisif pour désigner le vainqueur de la coupe : «Je félicite le WAC, mais je tiens à rappeler que notre adversaire ne nous a pas été supérieur, mais c'est l'arbitre Gassama qui a fait la différence. Le but était précédé par un hors jeu et il y avait deux penalties non sifflés en notre faveur. Nous avons été lésés au match aller et ce soir c'était encore pire».