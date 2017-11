Tunisie: Me Mohamed Hichem DHIB (ex-secrétaire général du CA) - «Le Club Africain, précurseur en la matière !»

Ainsi, si la loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour le bureau directeur, les modalités de désignation doivent, quant à elles, être prévues dans les statuts. Il faut donc se référer aux statuts qui sont eux-mêmes complétés par un règlement intérieur, et ce, en vue de définir clairement le mode procédural à adopter.

Sauf qu'en cas de statuts figés sur ce point précis, c'est l'assemblée générale qui définit la procédure et livre la composition du bureau. En ce sens, au Club Africain, dés 2012, nous avons opté pour des élections et non pour la cooptation d'usage lors de l'AG. Ce fut une première en Tunisie et cela coulait de source.

Il faut comprendre que les statuts des associations prévoient que les membres du bureau (président, trésorier, secrétaire, vices -présidents) soient issus des urnes. Ils sont élus par l'assemblée générale. Et la procédure y afférente doit être actée dans les statuts, ce qui permet des élections ultérieures transparentes.

L'alternance, un moment solennel

Oui, les statuts ont force de loi dans une association. Ils font référence à deux sortes d'assemblées générales.

L'AG ordinaire tenue dans le cadre d'une fin de mandat, de l'élection d'un bureau et du vote des bilans moraux et financiers.

Et une AG extraordinaire dont le but est la modifications des statuts et la préparation de l'alternance. Notons à ce sujet que les deux types d'AG n'ont pas les mêmes modalités de réunion et de convocation. Au sein du tissu associatif, la représentativité est importante en vue de promouvoir toute démarche démocratique.

Et à ce titre, l'assemblée générale est l'organe souverain par excellence. Son rôle est considérable car l'AG ordinaire se prononce sur la gestion de l'association durant l'année écoulée et vote le budget de l'année suivante.

Projets futurs et projections d'avenir

Les débats portent également sur les projets futurs et les projections d'avenir. Quant à la grande réunion de type extraordinaire, elle est convoquée pour traiter de questions urgentes et importantes (modification des statuts, choix de nouvelles orientations, dissolution de l'association...).

Tout cela débouche finalement sur l'émergence d'un nouveau président ou un nouveau mandat pour l'exécutif en place. C'est le moment le plus solennel de l'AG. Le président, quant à lui, doit présenter le bilan moral.

Le bilan financier doit aussi être exposé clairement. Rien ne doit rester en marge. Tout doit y figurer et pas seulement les recettes et les dépenses ! Enfin, pour ce qui est des élections (de 2 à 4 selon la latitude laissée), les candidatures doivent être déposées quelque deux semaines avant la tenue de l'AG.

Puis, le vote est validé lorsque le texte ou la liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés ou votants.