Tunisie: Ce sera enfin en Tunisie !

Fin de stage

La sélection, sous la conduite de Mario Palma, a terminé un stage de préparation à Monastir pour se préparer aux éliminatoires du Mondial 2019. Plus de 14 joueurs ont passé 12 jours de travail intense athlétique et tactique avec beaucoup d'attention donnée aux quelques jeunes rappelés. L'équipe de Tunisie jouera trois matches contre la Guinée, l'Afrique du Sud et le Cameroun (24, 25 et 26 novembre à Yaoundé) dans le cadre de la première journée.

Huis clos encore

En attendant le retour de la compétition, encore des matches en féminines et dans les championnats de jeunes qui se déroulent à huis clos. Dans quel intérêt la Ftbb tient à décréter le huis clos, coûte que coûte ? Même dans les matches des seniors et en raison parfois de quelques détails négligeables, le public est privé de suivre les matches de son club.

Plein de matches de basket, un sport de spectacle par essence , se tiennent dans une ambiance des ténèbres et on peut même parler d'un « deux poids deux mesures » avec des salles en embargo et d'autres gâtées. Permettre à 5 personnes seulement d'assister dans les matches à huis clos est-ce la solution ? Pour un championnat où la sélection est champion d'Afrique et dont les matches se jouent à huis clos, c'est une anomalie qu'il faudra résoudre au plus vite surtout au play off et au play out pour les seniors garçons et dames.

Al Houmantemen champion arabe

Makram Ben Romdhane s'est bien illustré au dernier championnat arabe des clubs qui a eu lieu à Salé. Il a permis avec ses équipiers au prestigieux club d'Al Houmantemen de gagner le trophée après une victoire sur le fil sur l'ASSalé 99-98. Côté tunisien, la JSMenazeh a quitté sur les honneurs les quarts de finale face à GSP 96-87. Une participation utile et qui donnera beaucoup de métier à cette courageuse équipe.