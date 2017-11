Tunisie: Bediri en état de grâce

Union Sportive Monastirienne bat Union Sportive de Ben Guerdane (1-0). Score à la mi-temps (0-0).

But de Rafik Kabou 61'.

Arbitrage de Sadok Selmi assisté par Yamen Melloulchi et Ramzi El Herch.

Avertissements: Mechmoum 55' et Messaâdi 63' à l'USM

Expulsion de H.Messaâdi 75' (USM).

USBG: Oussama Boufalgha- Coulibaly, Selmi, Yassine Boufalgha, Ben Hassine- Ben Messaoud (Lualua 70'), Jacob, Hammami (Jaziri 46')- Yahia, Zoghlami, Hmizi.

USM: Bediri- Mechmoum, Ben Romdhane, Hicheri, Sdiri (Timoumi 68')- Gbala, Sabbahi, Anane, Houcine Messaâdi, Kabou, Essifi (Touiri 63').

Bon dernier avec un misérable petit point et la bagatelle de sept défaites, Ben Guerdane s'accroche à ce match des «Ittihads» pour amorcer le décollage. L'arrivée dans le Sud-Est de l'ancienne gloire du Club Africain, Samir Sellimi, est porteuse d'espoirs. Après Hakim Aoun et Sofiène Hidoussi, il arrive au chevet d'un malade chronique qui espère néanmoins arrêter l'hémorragie.

Après une minute de silence observée à la mémoire du martyr de la Patrie, Ryadh Barrouta (Allah yarhmou), les Jaune et Noir partent pied au plancher. Ils entament du bon pied les débats, se montrant les plus entreprenants face à des Usémistes plutôt prudents. Dans ces circonstances, le portier bleu et blanc, Makram Bediri confirme sa réputation de rempart infranchissable, aidé par un Walid Hicheri toujours aussi précieux.

Le milieu des visiteurs bloque hermétiquement les issues menant à sa cage, ce qui rend encore plus compliquée la tâche des copains de Zoghlami. Lequel s'offre pourtant dès la 2e minute la première occasion. Le coup franc exécuté par Hammami trouve la tête de Yassine Boufalgha qui caresse le montant (28'). La reprise de volée de Zoghlami connaît le même résultat (35').

Mais l'occasion la plus nette de ce premier half va échoir aux Usémistes. Le transfuge de l'EST, le Béninois Anane, déborde sur son aile et sert au point de penalty Essifi. La balle de ce dernier heurte le gardien Oussama Boufalgha, sorti à sa rencontre, et va mourir sur son poteau (37').

Quand la malchance s'en mêle !

A la pause, l'USBG était toujours bien loin de son premier succès de la saison. Le coach Samir Sellami abat une carte offensive supplémentaire, celle de Lassaâd Jaziri. Ces bonnes intentions vont vite être récompensées. En effet, une incursion côté droit permet à Chihab Zoghlami de mettre le ballon dans les filets, mais l'arbitre Sadok Selmi, récusé par les Usémistes, décrète un penalty. Le même ancien avant-centre du CS Hammam-Lif s'avance pour tirer le coup de réparation, mais Bediri a le nez creux. Il part du bon côté, renvoyant le penalty (55'). La malchance qui torture Ben Guerdane continue. Mais ce n'est pas fini.

On connaît la règle. Qui rate finit par se faire piéger. Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour assister à l'exploit de Rafik Kabou, plein de maîtrise et de sang-froid. Il efface trois adversaires et place une pichenette hors de portée, sur la droite d'Oussama Boufalgha (61').

L'équipe coachée par Skander Kasri montre une grande sérénité et beaucoup de maturité et de faculté d'adaptation face à des Sudistes qui jouent désormais l'offensive à outrance avec la rentrée de Lualua, après celle de Jaziri.

Poursuivant sa démonstration, Bediri sauve en corner la frappe de Jacob (73'). Les copains de Hicheri terminent le dernier quart d'heure en situation d'infériorité numérique suite à l'expulsion de Houcine Messaâdi.

Après un centre de Jaziri, l'arbitre Selmi, largement contesté par les Monastiriens, décrète un deuxième penalty pour une main d'un défenseur bleu et blanc. Tiré par Lualua, il est de nouveau arrêté par Bediri (85'). Il n' y avait rien à faire. Avec Sellimi ou tout autre entraîneur à la barre, cette poisse à la peau dure semble s'acharner sur les locaux. La partie se termine dans la colère de leurs supporters avec un jet de fumigènes. Qu'elle est loin la formidable saison précédente pour les copains de Boufalgha !

Malgré l'adversité, les Monastiriens ont largement mérité leur quatrième victoire de la saison. Ils recueillent déjà les fruits de l'excellent travail qui se fait.