Congo-Kinshasa: L'opposition congolaise rejette le calendrier électoral et demande le départ de J. Kabila

Dans une déclaration publiée dimanche, Lucha note que « La fantaisie présentée ce jour comme calendrier électoral par le régime de Kabila, à travers sa CENI, c'est la goutte qui fait déborder le vase de notre patience en tant que peuple. C'est une manœuvre honteuse pour faire gagner plus de temps à Kabila et son régime afin d'accomplir leur volonté de rester indéfiniment au pouvoir ». « Dès maintenant, le soulèvement populaire s'impose comme une évidence ! », ont décidé les jeunes de ce mouvement citoyen.

« Kabila se moque du peuple congolais en lui annonçant son cadeau de Noël pour 2018. Histoire de continuer à tuer et piller tranquillement... Le calendrier de Nangaa et compagnie pour donner à Kabila un an de plus est une pure provocation et une insulte à l'intelligence ! C'est NIET !!! », estime Olivier Kamitatu dans l'un de ses twittes

Dans un communiqué publié dimanche, l'Union de démocrates africaine originelle (UDA) considère que « Le document rendu public par la CENI n'est pas un calendrier ». « Il s'agit, selon la parti cher à André Claudel Lubaya, d'un schéma attentatoire à la constitution et au peuple congolais destiné à maintenir indéfiniment, en toute illégalité et toute illégitimité monsieur Joseph Kabila au pouvoir, bien que sans mandat ».

Pour Moïse Katumbi en exile et candidat déclaré à la présidentielle, « Ce régime prédateur veut prolonger instabilité et misère du peuple. Nous n'acceptons pas ce calendrier fantaisiste. Stop. Kabila doit partir », a-t-il déclaré aussi sur son compte twitter.

