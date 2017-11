Gabon: CAHB 2018 - La cérémonie du tirage au sort a eu lieu

Le tirage au sort de la 23è édition de Coupe d'Afrique des nations de Handball a eu lieu ce vendredi 03 novembre à Libreville. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement gabonais et des autorités de la Confédération Africaine de Handball (CAHB).

Les pays qualifiés étaient aussi représentés. Il s'agit Gabon, pays organisateur, de l'Algérie, de la Tunisie, du Cameroun, du Congo, de l'Egypte, de l'Angola, du Maroc, de la RDC et du Nigeria.

C'est connu ! Le match d'ouverture aura lieu le 17 janvier entre le Gabon et le Congo-Brazza. Deux poules : A et B pour cinq équipes chacune, grâce au tirage et sous les regards des autorités gabonaises et celles de la délégation de la Confédération Africaine de Handball (CAHB) à Libreville. La poule A est composée du pays organisateur le Gabon-Tunisie-Algérie-Cameroun et le Congo. La poule B quant à elle, est composée de l'Egypte-Angola-Maroc-République démocratique du Congo et Nigéria.

Le président de la Confédération africaine de Handball, Mansourou Aremou a tout de même salué les ambitions et les efforts du Gabon dans le domaine sportif. « Le Gabon nous a toujours habitué à un accueil enthousiaste et fraternel. C'est en prévision dans la solidarité et la gaité que nous organisons cette cérémonie de tirage au sort. Nous aurons l'honneur de nous retrouver en janvier prochain pour célébrer l'Afrique avec ceux qui vont nous faire découvrir leurs talents. La 23è édition de la Coupe d'Afrique des nations de Handball fera date dans les annales de la Confédération africaine de Handball » se réjouit le Président du CAHB. Aussi, Mansourou Aremou n-a-t-il pas manqué de lancer un appel à toutes les communautés qui prendront part à cette fête de Handball africain. Un message de paix, de fair-play pour que vive l'Afrique dans sa diversité.

Présents à cette cérémonie riche en couleurs, le vice-président du Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des sports Mathias Otounga Ossibadjouo ont manifesté leur fierté que le Gabon abrite ce rendez-vous de la jeunesse africaine. Pour eux, le sport est un des facteurs qui unit et qui favorise l'unité des peuples. La 23è édition de la Coupe d'Afrique des nations de Handball Gabon 2018 aura lieu du 17 au 28 janvier prochain. Dix (10) équipes prennent part à cette manifestation du handball africain.