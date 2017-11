Sénégal: Macky Sall souhaite que les événements drainant du monde se déroulent "sans accidents"

La plateforme digitale de services financiers Wari et le premier switch de paiements mobiles au monde, TerraPay ont… Plus »

"Des moyens importants sanitaires et humains sans commune mesure ont été déployés. Plus de trois mille agents ont été déployés ainsi que des hôpitaux mobiles acquis cette année par le gouvernement sénégalais pour accompagner cet événement religieux annuel", a-t-il souligné.

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a réitéré lundi son appel à plus de vigilance à l'endroit des chauffeurs et aux transporteurs routiers, pour que la célébration "des événements qui drainent du monde", dont le grand magal de Touba, prévu mercredi, soient célébrés "sans accidents et sans morts".

