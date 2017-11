Congo-Kinshasa: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Espagne, Italie, Suisse, Turquie et Ukraine)

Scénario catastrophe pour l'Olimpik Donetsk et Emerson Illoy-Ayyet, tenus en échec par le Zorya Louhansk (3-3). Lors de l'entrée en jeu du défenseur congolais, à la 66e, l'Olimpik menait 3-1. Et trois minutes plus tard, les visiteurs allaient être réduits à dix. Pourtant, sur deux belles frappes aux 83e et 94e, Louhansk prend un point inespéré. Rageant pour l'Olimpik, qui manque l'occasion de revenir à un point du Dynamo Kiev, le deuxième di classement.

Grosse défaite pour Aarau et Igor Nganga, titulaire, sur le terrain de Vaduz (1-4). Avec 7 défaites pour 3 victoires et 4 nuls, Aarau est 7e avec 13 points.

