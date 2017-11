Afrique Centrale: La BEAC note une légère reprise de la croissance économique

La décision portant modification du mode de constitution des réserves obligatoires dans la sous-région a été adoptée au cours de la 3e réunion ordinaire de l'année, tenue le 2 novembre, afin d'offrir plus de flexibilité aux établissements de crédit, dans la gestion de leur liquidité et de redynamiser les échanges interbancaires.

Tenant compte de ces analyses, et après examen des différents facteurs influençant la stabilité monétaire et financière au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, cette instance a décidé de maintenir inchangés le taux d'intérêt des appels d'offres, le taux de pénalité aux banques et aux Trésors publics, les taux d'intérêt sur les placements des banques, les coefficients et le taux de rémunération des réserves obligatoires.

