Congo-Kinshasa: Syndicat - Etienne Tchivanga suspendu de ses fonctions

« Nous avons pris la décision en section fédérale réunie par rapport aux actes qu'il avait posés à l'hôpital de Loandjili. Ces actes ont entraîné d'autres camarades membres de son bureau à démissionner parmi lesquels le camarade Makiza qui, en démissionnant, est arrivé chez nous à la Bourse de travail pour se plaindre du comportement du secrétaire général de l'hôpital de Loandjili. J'ai envoyé deux missions d'enquête à cet hôpital, la première mission est revenue avec les éléments et une seconde pour entendre le camarade Tchivanga, celui-ci nous a donné quelques éléments et après analyse, nous avons décidé de le faire partir de là et qu'il soit remplacé », a souligné le secrétaire général fédéral.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.