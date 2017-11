Zimbabwe: La première dame prête à succéder au président Mugabe

Au Zimbabwe, le vice-président Emmerson Mnangagwa, nommé en 2014, n'est clairement plus en odeur de… Plus »

Grace Mugabe, 52 ans, a déclaré que le parti au pouvoir allait bientôt changer ses statuts, pour qu'une femme soit vice-présidente. Une telle décision pourrait avoir comme conséquence qu'elle remplace M. Mnangagwa et lui ouvre la voie pour succéder au plus vieux président d'Afrique, qui dirige le pays depuis 37 ans. Emmerson Mnangagwa a été nommé vice-président en 2014, en remplacement de Joice Mujuru qui avait perdu son poste après une campagne menée par Grace Mugabe, l'ayant accusé de vouloir renverser le président.

« Je dis à M. Mugabe : vous devriez (...) me laisser prendre votre place. N'ayez pas peur. Si vous voulez me donner votre poste, donnez-le moi librement », a dit la première dame, Grace Mugabe, devant des milliers de personnes dans un stade de Harare.

