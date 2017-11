Cote d'Ivoire: Zadi Hortalin (gardien de but des Eléphants) - " Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend "

interview

Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez encaissé votre premier but en Ligue 1 face au Séwé ?

En tant que gardien de but, c'est toujours un plaisir de ne pas prendre de but jusqu'à la fin d'une rencontre. Je me suis donc senti un peu triste en encaissant ce premier but en championnat contre le Séwé.

Mais le plus important pour moi quand cela arrive, c'est de m'en remettre rapidement et de ne plus prendre de but dans le même match. Grâce à Dieu, c'est ce qui s'est passé et j'en suis fier.

Comment vous sentez-vous après le choc que vous avez reçu au cours du match ?

Je suis allé au contact avec le joueur. Le choc était violent et cela a entraîné une très forte douleur. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Grâce à Dieu, ça va très bien.

Serez-vous prêt pour la rencontre décisive contre le Maroc le 11 novembre ?

Je suis en pleine forme. Je monte progressivement en puissance et je retrouve toutes mes aptitudes. Je me sens prêt.

Qu'est-ce que cela vous fait d'être régulièrement appelé en sélection ?

C'est une fierté d'être convoqué. Je réponds ainsi à l'appel de la nation. Comme je l'ai dit plus haut, je suis prêt, comme tous ceux qui ont été appelés pour cette rencontre. Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend. Nous ferons tout pour honorer le drapeau du pays