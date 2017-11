Mali: Loi contre l'enrichissement illicite - Le gouvernement sur le point d'arrêter des mesures correctives

Ce qui a été vivement salué par Mme Diarra Raky Talla, ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des Relations avec les Institutions. Elle a réitéré la volonté du gouvernement d'instaurer un cadre de dialogue et de créer les conditions pour que des mesures correctes soient arrêtées.

Face à la détermination des responsables du Syntade, le gouvernement a décidé de revoir sa position. Ainsi, il s'est engagé à mettre en place une commission de travail composée des représentants de la partie gouvernementale (sans l'Office), de la partie syndicale, de la commission de conciliation et des experts internationaux éventuellement pour identifier les difficultés et insuffisances issues ou constatées à l'occasion de la mise en œuvre de la loi n°2014-015 du 27 mai 2014 afin d'arrêter des mesures correctives.

Il faut noter que le préavis de grève avait un seul point : "abroger purement et simplement la Loi N° 2014-015 du 27 mai 2014 et toutes les dispositions qui s'y attachent".

