Mali: 12ème édition de la FEBAK - Bamako, capitale du monde des affaires en décembre prochain

La Chambre de commerce et d'industrie du Mali (CCIM) prépare activement la 12ème édition de la Foire Exposition Internationale de Bamako (FEBAK), prévue du 16 décembre 2017 au 2 janvier 2018, au Parc des Expositions de Bamako.

L'Algérie est l'invitée d'honneur de cette édition qui sera précédée du "Forum Invest In Mali" organisé par le ministère de la Promotion des Investissements et du Secteur privé, les 7 et 8 décembre.

Au mois de décembre prochain, Bamako sera la capitale du monde des affaires et de l'Economie du Mali et de plusieurs pays attendus. En effet, la Foire Exposition Internationale de Bamako, le plus grand rendez-vous commercial de notre pays, qui se tient tous les deux ans, se prépare activement par la CCIM.

Cette Foire se tiendra au Parc des Expositions sur la route de l'aéroport. Cette année, c'est l'Algérie qui est l'invitée d'honneur. L'occasion pour renforcer davantage la coopération économique entre le Mali et son grand voisin de nord. Une relation économique en retard par rapport à la relation politico-sécuritaire.

C'est dans cette perspective qu'une délégation algérienne vient de visiter le Parc des Expositions accompagnée par le président de la CCIM, Youssouf Bathily et certains de ses collaborateurs. Algériens et Maliens ont visité les différents compartiments du site où industriels, commerçants, prestataires de services, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et autres vont exposer leur savoir-faire. Cette 12 édition de la FEBAK, qui sera placée sous la haute présidence de Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, président de la République, sera marquée en plus de la cérémonie d'ouverture, par des conférences-débats, des forums d'affaires et de rencontres spécialisés B2B entre opérateurs économiques maliens et investisseurs étrangers qui sont attendus.

La FEBAK 2017 attend plus de 600 exposants (commerçants, industriels, agriculteurs et divers prestataires de services) en provenance du Mali, d'Afrique, d'Asie et d'Europe. En un peu plus de deux semaines, environ 300.000 visiteurs sont attendus.

La FEBAK sera précédée du Forum Invest in Mali avec comme vision de « Changer le narratif du Mali » en faisant « le pari du Mali ! ». Pour cela, l'API compte sur une forte participation des investisseurs nationaux et étrangers pour une concrétisation des initiatives et actions du gouvernement malien pour « replacer le pays par les destinations attractives pour les investisseurs régionaux et internationaux ».