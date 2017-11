Congo-Brazzaville: Mondial 2018, onze Diables rouges ont quitté Paris ce lundi matin

Vainqueurs de Konyaspor avec Sivasspor, dimanche soir, Bifouma et Ndinga ne pouvaient pas rallier Paris avant le décollage du vol de lundi matin. Et rejoindront le groupe, avec le feu vert du staff, par le vol de mardi. Les deux cadres devraient ainsi être remplaçants mercredi face au Bénin.

Attendu à Roissy par l'encadrement, Dzon Delarge a finalement voyagé par un autre itinéraire. Juvhel Tsoumou et Romaric Etou voyagent aussi directement depuis Chypre et Israël ce lundi.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.