Sénégal: TIC - Le Réseau des blogueurs cogite sur l'apport des TICs à l'agriculture

Dans le cadre de ses activités, le réseau des blogueurs du Sénégal a organisé ce 04 novembre un NdadjeTweetup (rencontre de blogueurs) sur le thème "les tic au service de l'agriculture et la sécurité alimentaire".

En effet, le Plan Sénégal Emergent prend en compte les nouvelles priorités du secteur agricole définies dans le Programme d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture Sénégalaise (PRACAS).

La vision qui sous-tend le PRACAS consiste à construire une agriculture compétitive, inclusive et durable, capable à la fois de nourrir au mieux, et durablement les populations sénégalaises, de tirer profit des avantages du commerce international, d'augmenter les revenus des ruraux et de créer des emplois agricoles et non agricoles.

Le programme met l'accent sur les investissements agricoles dans des produits stratégiques pour le Sénégal que sont le riz, l'arachide, l'oignon et les fruits et légumes de contre saison. Le Sénégal cherche à atteindre en 2017 l'autosuffisance en riz (1 600 000 tonnes de paddy) et en oignon (2016), une production de 1 000 000 tonnes d'arachide, et une croissance de 10% par an pour les fruits et légumes contre saison.

Le Sénégal a également adhéré, en juin 2013, à la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition (NASAN), initiative qui traduit l'engagement mondial en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition et vise essentiellement à mobiliser des investissements privés, nationaux et étrangers, pour soutenir le développement du secteur agricole.

L'équipe FAO Afrique de l'Ouest et Sahel (REOWA) basée à Dakar a rencontré le Réseau des blogueurs sénégalais pour discuter des TIC et leurs contributions à l'agriculture et à la sécurité alimentaire ainsi que la communication digitale.

L'Equipe Résilience pour l'Afrique de l'Ouest/Sahel (REOWA), œuvre pour la résilience des moyens d'existence face aux crises dans la sous-région et participe au développement d'une agriculture résiliente et durable.

Ses différentes actions contribuent à l'effort national de développement agricole et rural pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable.

L'apport des TIC dans le développement de l'agriculture et la sécurité alimentaire est de plus en plus important et aide à innover et à révolutionner ces secteurs qui permettent de renforcer les moyens d'existence des populations.

L'objectif de cette rencontre était de partager les initiatives qui lient les TICS, l'agriculture et la sécurité alimentaire aussi bien du côté de la FAO que des jeunes, d'explorer les plateformes déjà disponibles, de montrer les différentes possibilités, de trouver des solutions liées aux TIC pour une amélioration des conditions actuelles, entre autres.