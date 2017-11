Sénégal: Eliminatoires mondial 2018 - Début du regroupement des Lions ce soir à Paris

Dans la dernière ligne droite de la double confrontation Sénégal-Afrique du Sud, comptant pour les 2e et 6e tours des éliminatoires du Mondial russe, Aliou Cissé attend ses Lions ce soir à Paris.

Au total, le sélectionneur national a convoqué 25 Lions pour l'opération commando, vendredi prochain à Polokwane, et quatre jours plus tard à Dakar (14 novembre). Le coach qui avait surpris plus d'un, en convoquant Sadio Mané, annoncé blessé et indisponible pour « six semaines », peut toucher du bois. Il peut ainsi disposer de tout son groupe et notamment son stratège qui est sur pied.

Sadio Mané l'a bien prouvé ce week-end en Premier League, avec son club Liverpool. L'attaquant des Lions a non seulement fait plus que les 25 minutes de présence sur le terrain annoncées par son coach, mais il a été double passeur décisif. Même s'il n'a pas marqué son 4e but, Sadio Mané a largement contribué au festival offensif des siens (4-1).

En France, son complice en attaque des Lions, Diao Baldé Keita, respire aussi la forme. Il a ajouté un 3e but à son compteur personnel. Après une séance dans la matinée de demain, mardi, dans la capitale française, l'équipe rejoint l'Afrique du Sud, d'après les prévisions du staff technique. Pour rappel, un succès ouvrirait les portes de la Coupe du monde aux Lions qui occupent la tête de la poule D avec une bonne marge de sécurité de 2 points sur leurs poursuivants immédiats, le Burkina Faso et le Cap Vert.