Cameroun: CAMES 2017 - 103 candidats à l'agrégation

La 18e édition du concours officiellement lancée vendredi à l'université de Yaoundé I, par Jacques Fame Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, grand chancelier des Ordres académiques et président en exercice du Conseil des ministres du Cames (Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur), a procédé vendredi dernier à l'amphithéâtre 700 de l'université de Yaoundé I à Ngoa Ekelle, au lancement de la 18e édition du concours d'agrégation Cames en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, qu'abrite l'université de Yaoundé II. Et ce, en marge des activités préparatoires au 50e anniversaire du Cames.

Pour Jacques Fame Ndongo, au-delà de l'honneur qui échoit, une fois de plus au Cameroun d'accueillir le concours d'agrégation Cames pour la quatrième fois, en même temps que la fine fleur de l'intelligentsia du continent, « ce choix est aussi une reconnaissance solennelle de la vitalité du système universitaire camerounais, avec l'appui du Cames. Ce qui oblige notre pays, à redoubler d'ardeur et d'ingéniosité pour répondre aux défis qui s'imposent à lui. Et parmi ces défis, celui de la professionnalisation occupe un rôle essentiel. Il y va de la survie et de la crédibilité de notre système universitaire.

« L'université ne doit plus être une usine à fabriquer des chômeurs, elle doit garantir l'employabilité des diplômés, former pour des emplois stables, décents et sécurisés, faire des apprenants des catalyseurs, des créateurs d'emplois, des gestionnaires d'entreprises producteurs de richesses pour nos pays . L'université doit devenir une technopole de recherches et de solutions innovantes pour la nation. Aujourd'hui plus qu'hier, le savoir est le moteur du développement économique ». Un défi majeur à l'aune de la célébration annoncée du jubilé du Cames à Ouagadougou en mai 2018.

La réflexion indispensable qui s'engage ainsi, pour le secrétaire général du Cames, le Pr Bertrand Mbatchi, vise à accompagner les générations futures dans leur progrès, en leur léguant des instruments en vue de l'émergence d'un monde plus pacifique et solidaire, en quête de la maîtrise progressive du savoir, appelle à se mettre en posture d'engager une oeuvre qui sera achevée par d'autres. Ainsi, l'université sera de son temps, adaptée à la modernité en rapport avec les thématiques nouvelles. Bon à savoir, pour cette 18e édition du concours d'agrégation Cames, 103 candidats sont sur la ligne de départ, dont 33 Camerounais.