Cameroun: Esprit camerounais, esprit du Renouveau

Les acquis de la nouvelle dynamique impulsée par le président Paul BIYA il y'a 35 ans ressemblent à ces fruits qui tiennent la promesse des fleurs.

Le Cameroun tout entier a, en ce 06 novembre 2017, une opportunité historique de dire aux nations du monde quelles valeurs citoyennes fondent sa particularité dans un contexte international en proie aux instabilités de toutes sortes d'une part, et dévoiler le « secret » communément partagé par tous ses fils et filles où qu'ils se trouvent sur la planète, pour faire face aux crises et aux soubresauts socioéconomiques et politiques. Avec sa capacité de résilience remarquable, le Cameroun arrive toujours à se relever, il y'a donc toujours de l'espoir chez nous.

C'est qu'en célébrant le Renouveau National, projet politique consubstantiel à l'avènement du Président Paul Biya à la Magistrature Suprême de notre pays le 06 novembre 1982, notre peuple peut se targuer d'avoir un mode de pensée, une perception du monde, des principes de vie qui lui confèrent ce que le Secrétaire général du Comité Central du RDPC dans la Circulaire de circonstance adressée aux militants et sympathisants a bien nommé « Esprit camerounais ». Il y'a en effet 35 ans, dans une posture volontariste, un homme politique visionnaire et avisé invitait ses compatriotes à s'approprier des valeurs de paix et de tolérance, de solidarité et de justice sociale, d'entreprenariat et de libéralisme économique, de respect des droits de l'Homme et de la démocratie, d'intégration nationale et de défense territoriale,...

Dans les oeuvres du Renouveau, cette vision projetée pour notre société s'est traduite par des transformations majeures et concrètes menées par le Gouvernement pour l'amélioration du bien-être des Camerounaises et des Camerounais dans les zones rurales et urbaines, au rang desquelles figurent en bonne place, la promotion du dialogue social, l'emploi, l'amélioration du pouvoir d'achat, l'accès aux soins de santé, la scolarisation pour tous les enfants, la sécurité des personnes et des biens, l'amélioration de la situation de la femme et la promotion du genre et une justice objective pour tous.

Face aux ennemis de la Nation Camerounaise qui incitent à la violence envers les personnes et à la destruction du tissu social, qui commettent des meurtres et terrorisent des citoyens de ce beau et unique pays connu de tous comme un condensé de l'Afrique en raison de sa diversité géographique et culturelle, les camerounaises et camerounais, bien inspirés par l'esprit du renouveau qu'ils ont su s'approprier, résistent pacifiquement, opposent leur « fithting spirit » pour vaincre en toute épreuve, donnent une belle illustration de leurs capacités de résilience avec pour unique objectif, préserver les acquis dans l'attente de jours encore plus calmes et davantage prospères.

Grande victoire du Renouveau: Si le mérite revient à un homme, les victoires du Renouveau sont celles du peuple camerounais dont l'esprit atypique et impressionnant séduit en même temps qu'il inquiète ses contempteurs. Car c'est avec patience et détermination que notre pays fait face chaque jour, sans jamais s'écarter de ses valeurs, aux challenges qui surviennent dans sa longue marche vers le développement pour tous et au bénéfice de tous les camerounais. Beaucoup a déjà été fait dans ce sens et davantage sera fait sur le chemin des grandes réalisations.

En attendant, force est de reconnaitre que tout ce que le Renouveau a construit, avec la participation de chacun, cela s'est très largement fait sans qu'on n'ait eu besoin de bruler ou piétiner le drapeau, sans que personne n'ait eu besoin ni d'exclure un camerounais de la concertation, ni de menacer l'intégrité territoriale ; encore moins de porter le débat hors des institutions et des espaces dédiés au dialogue constructif ou de s'attaquer aux édifices publics ou aux biens privés ! Le Cameroun tel qu'on le voit aujourd'hui a été bâti patiemment par ses fils et ses filles parfois dans un ton vif mais toujours dans un esprit de dialogue, de respect des valeurs humaines et de défense de sa souveraineté.

Le RDPC peut et est fier de voir la vision du Renouveau irradier tous les fils et filles de notre nation qui consciemment ou inconsciemment se sont approprié les modes de pensée et d'action de son Président National. Et Parce que les grands leaders sont ceux qui par leur dévouement et leur engagement au service de la communauté inspirent des générations, le président Paul Biya reste le meilleur choix pour le RDPC et un leader de référence pour les générations actuelles et même futures, à qui il n'a pas fini de transmettre toutes les valeurs qui font les grands hommes et les grandes Nations.

Au plan strictement politique, conformément à son projet de société, il n'a pas fini d'écrire les belles lettres du Renouveau avec la Nation mobilisée, rassemblée pour contribuer ensemble au renforcement de l'esprit camerounais pour la consolidation de l'unité, de l'intégrité nationale et de la paix dans notre pays.

*Secrétaire général adjoint du Comité central du RDPC.