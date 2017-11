Cameroun: Université de Douala - Athlètes et artistes à la Une

La saison sportive et socio-culturelle 2017-2018 lancée vendredi au complexe Nelson Mandela.

Remporter les Jeux universitaires de Maroua 2018. C'est l'objectif avoué des athlètes, des artistes, de leurs encadreurs et de toute la communauté de l'université de Douala. Objectif de l'institution détentrice du trophée 2017, annoncé et répété vendredi, 3 novembre dernier, lors d'une double cérémonie au complexe sportif Nelson Mandela, campus I : les finales du championnat intrauniversitaire 2016-2017 et le lancement de la saison sportive et socioculturelle 2017-2018.

Occasion pour Gothard Zié, directeur du Centre des oeuvres universitaires - structure en charge de la vie étudiante -, de dresser un bilan de la saison 2016-2017. Une saison de récolte de lauriers pour l'université de Douala avec bien entendu le plus beau trophée, celui de vainqueur des Jeux universitaires de Bamenda cette année. A côté de cela, les équipes de basket dames et messieurs ont trusté les premières places des championnats et coupes régionaux. Sur le plan national, l'athlétisme et le judo se sont classées aux 3e places et la lutte a récolté plusieurs médailles d'or. Sur le plan international, les athlètes, lutteurs et judokas, étudiants de l'institution, ont occupé des places honorables à différentes compétitions comme les 8e jeux africains de la francophonie en Côte d'Ivoire.

Cette forte présence de l'université de Douala est expliquée par le Pr René Joly Assako Assako, vice-recteur chargé des Enseignements de la Professionnalisation et du Développement des Technologies de l'Information et de la Communication et représentant du recteur aux solennités de vendredi : « Nos étudiants sportifs constituent l'épine dorsale de plusieurs équipes de notre pays. » Il a par ailleurs encouragé les encadreurs à poursuivre le chantier de détection des nouveaux talents.

Sur le plan socioculturel, le festival acoustique et culturel de l'université de la cité économique a été gagné par la Faculté de Sciences économiques et de Gestion appliquée (Fsega). L'institution a organisé des journées musicales et artistiques, le club théâtre a donné une soirée spectacle, etc. Et athlètes comme artistes, il leur a été prescrit plus d'ardeur, de discipline et d'ardeur au travail. Pour clôturer la cérémonie de lancement de la saison, un défilé a donné l'occasion de passer en revue les différentes composantes de l'université de Douala : facultés, écoles, clubs...