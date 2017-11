Cameroun: Conseil constitutionnel, conseils régionaux... - Et encore des chantiers !

La mise en place de ces institutions, de même que le parachèvement du processus de décentralisation devraient donner une nouvelle impulsion à la démocratie camerounaise.

Le sujet est revenu plusieurs fois sur le devant de la scène à la faveur de la crise qui a secoué les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le parachèvement du processus de décentralisation qui, de l'avis de nombreux acteurs politiques nationaux devrait permettre de donner plus de marge de développement aux collectivités territoriales décentralisées.

Pourtant ce processus, inscrit dans la Constitution modifiée du 18 janvier 1996, est appliqué depuis janvier 2010. Mais ses principaux acteurs souhaitent voir les pouvoirs publics pousser un peu plus loin avec la marge de gestion accordée jusqu'ici aux seules communes qui en bénéficient. Celle-ci devrait se traduire par plus de moyens, tant financiers qu'humains à celles-ci en vue de leur permettre de mieux asseoir le développement de nos contrées.

A côté du « coup de fouet » à donner à ce processus, dont certains acteurs appellent d'ailleurs pour cela à un toilettage des textes promulgués le 22 juillet 2004 sur la décentralisation, il reste la mise sur pied des conseils régionaux. L'organisation de l'élection de ces représentants des autorités traditionnelles et des départements est régie par la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi N°2012/017 du 21 décembre 2012.

Il reste simplement à adopter des textes d'application sur les modalités de désignation de ces personnes qui, comme on le sait, sont élues au suffrage universel indirect par un collège électoral constitué de conseillers municipaux pour les représentants des départements, et par les chefs traditionnels de 1er, 2e et 3e degrés autochtones pour les représentants du commandement traditionnel.

Autre institution, et non des moindres qui est attendue, c'est le Conseil constitutionnel dont les attributions sont exercées jusqu'ici par la Cour suprême.

Comme pour les conseils régionaux, l'arsenal législatif pour la mise en place de cette institution, qui doit notamment statuer sur la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en application quant à leur conformité avec la Constitution, les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat, entre l'Etat et les régions, entre les régions, est en place depuis 2004.

En outre, son importance n'est plus à démontrer en matière électorale dès lors qu'il veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires, dont il proclame par ailleurs les résultats.