Cameroun: Transport interurbain - Il n'y aura pas de grève

Au regard des 117 morts enregistrés au cours du seul mois d'août, Edgard Alain Mebe Ngo'o a prescrit des mesures fortes : la mise en place d'un planning de rotation des chauffeurs, le passage systématique de tous les véhicules au contrôle technique, la systématisation des tests médicaux périodiques sur l'acuité visuelle et auditive... Car il a été constaté à la suite d'une campagne de dépistage de l'acuité visuelle en cours chez les conducteurs que 1046 présentent des problèmes de vue et sont donc inaptes à la conduite.

Afin d'inverser la courbe des accidents au Cameroun, un audit mixte, ministère des Transports et syndicats, sera réalisé à Général Express voyages à partir de ce lundi. « À la fin de cet audit, le résultat va nous aider à mieux comprendre les causes de l'accident. Ce qui nous permettra d'éradiquer les futurs accidents de circulation », a confié Divine Mbamome Nkendong, directeur des Transports routiers.

