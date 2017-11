Cameroun: Credo pour l'unité nationale

Le renforcement du sentiment d'appartenance à une même communauté de destin est au centre de la problématique de l'unité nationale, elle-même partie intégrante des principes fondateurs qui marquent l'avènement du Cameroun dans le concert des nations.

Par une conjonction de facteurs où le destin le dispute à l'histoire, ce Triangle national qui constitue notre patrimoine commun, a cette particularité, d'être le condensé de toutes ces spécificités qui ont façonné au fil des ans le visage polymorphe de notre diversité. Loin d'être une tare congénitale, cette pluralité au double plan géographique et sociologique qui fait du Cameroun une «Afrique en miniature » est une richesse à préserver à tout prix.

Mais le respect de la différence ne saurait être une prime à des replis identitaires qui tendent à prospérer sur les décombres des frustrations et revendications plus ou moins légitimes. En s'appuyant sur des solides appuis antérieurs, le promoteur du Renouveau national s'est fait le devoir de raffermir sans cesse les fondations de l'unité nationale avec comme boussole deux questions essentielles : « Pourquoi sommes-nous Camerounais ? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être » ?

La réponse à ces préoccupations très actuelles ne tombera pas comme une manne du ciel, mais dépendra de nos faits et gestes au quotidien, en tant qu'acteurs sociaux, citoyens égaux en droits et en devoirs. Au-delà des tentatives malsaines de récupération, certaines revendications liées à la crise anglophone ou contenues dans des memoranda brandis de temps en temps par des groupes aux motivations diverses, ne devraient pas nous faire oublier l'essentiel : le devoir de préserver cet héritage des pères fondateurs de la Nation camerounaise et que les pouvoirs publics s'emploient à consolider.

Depuis plus de quatre décennies d'efforts constants, l'unité nationale a franchi un cap décisif pour atteindre un autre palier sous le Renouveau national. Le Cameroun est appelé à se construire avec tous, dans cette diversité qui l'a toujours caractérisé et qui en fait aujourd'hui une entité enviée dans un environnement marqué par de multiples soubresauts.

A l'heure où on aspire à l'intégration nationale, on se serait attendu à ce que soit davantage mis en avant ce qui nous unit plutôt que ce qui est susceptible de nous diviser. Il est donc loisible de constater qu'un saut qualitatif a été franchi sous le Renouveau en matière d'unité et d'intégration nationales.

Depuis son avènement, celui-ci, sous l'action du président Paul Biya, s'attèle à donner à tous les Camerounais les raisons d'espérer et de croire à un avenir meilleur, nonobstant leur appartenance géographique, ethnique, linguistique ou religieuse. Bref, depuis trois décennies, le Renouveau s'est employé à inculquer aux Camerounais, le sentiment d'appartenance à une même nation.

De même qu'il tient à faire comprendre que l'oeuvre de construction de cette Nation que nous voulons tous forte et prospère ne saurait être l'affaire d'un seul homme. Nous devons tous nous sentir impliqués.