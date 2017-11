Cameroun: Liberté d'expression - On peut dire ce qu'on pense

« L'Homme du 6 novembre » a démantelé les lois d'exception régissant le pays depuis 1962, pour les adapter à son évolution sociopolitique.

Même s'il n'existe pas d'étalon de mesure de la démocratie, la pluralité des opinions dans un pays ou mieux encore, le nombre d'organes d'expression est un indicateur crédible de la vitalité de la démocratie dans cet espace. Et à l'ère du Renouveau national, l'on peut aisément affirmer que le Cameroun vit l'âge d'or des médias.

Le 3 mai 2017, lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Issa Tchiroma Bakary, ministre de la Communication (Mincom), faisait le pointage : « plus de 600 titres dans la presse écrite, au moins 200 stations de radiodiffusion sonore, plus d'une trentaine de chaînes de télévision ». Des statistiques sans équivoque qui témoignent du dynamisme médiatique au Cameroun.

Avec des journaux à rayonnement national et régional. Des stations de radio commerciales, thématiques et communautaires que l'on retrouve dans chaque région du pays sinon, dans chaque département. Et si l'on y ajoute alors ces petites unités de télévision dites « Tv cable », force est de reconnaître que sous Paul Biya, même dans les quartiers et les maisons, la liberté d'expression a connu un saut de géant.

Une diversité résultant du «débâillonnage » survenu en 1982 avec l'accession à la magistrature suprême de celui qui déclarera plus tard qu'au Cameroun, « l'on n'a plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses idées ». Ceci après des décennies d'étouffement au temps du monopartisme.

Pour y arriver, « l'Homme du 6 novembre » s'est évertué à démanteler les ordonnances de 1962 et à transformer méthodiquement l'ensemble des textes encadrant les libertés pour les adapter à l'évolution sociopolitique du pays.

D'où la loi du 19 décembre 1990 sur la communication sociale au Cameroun. De laquelle découle dix ans plus tard, le décret du 3 avril 2000 fixant les conditions et modalités de création et d'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle.

Cinq ans plus tard, l'arrimage au numérique va aboutir à la loi d'avril 2015 régissant l'activité audiovisuel au Cameroun. A l'épreuve de la préservation de l'unité nationale et de la paix, Paul Biya s'avère être le premier défenseur du « renouveau communicationnel » qu'il a bâti, totalisant aucune détention arbitraire de journaliste pour délit d'opinion, malgré les multiples dérives. « A ce jour, aucun journaliste exerçant au Cameroun n'est privé de sa liberté en raison de l'exercice régulier de son métier », martelait encore le 3 mai 2017, le Mincom.

Le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) va d'ailleurs emboiter le pas à son chef en retoquant à deux reprises, en mars et juin 2006, un projet de loi portant modification de la loi de décembre 1990 sur la communication sociale, qui envisageait un durcissement des conditions de création des organes de presse.