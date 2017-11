Sénégal: Revue féminine pionnière (1964 - 1973) - Les archives de « Awa » désormais numérisées

Le musée de la Femme Henriette Bathily, à Dakar, abrite, depuis vendredi 3 novembre, l'exposition consacrée à « Awa », revue féminine créée en 1964 par Annette Mbaye D'Erneville. Les archives de cette revue pionnière ont été numérisées et sont disponibles désormais sur awamagazine.org.

Le musée de la Femme Henriette Bathily, à Dakar, accueille, depuis vendredi 3 novembre, l'exposition consacrée au magazine « Awa », une revue féminine pionnière (1964-1973). A travers cette exposition sur 200 mètres carrés, le visiteur peut découvrir toute l'histoire de cette revue et le combat des femmes de l'époque, grâce à des extraits d'articles affichés ou mis sous verre. Sans compter les panneaux qui traitent des thèmes relatifs à « Awa ».

Dans la salle d'exposition, on pouvait également admirer sur des panneaux, les couvertures de quelques numéros de « Awa », avec des thèmes comme la littérature féminine et féministe. « C'est en quelque sorte un aperçu complet de tous les thèmes et sujets qui ont pu être développés à l'époque dans cette revue par des femmes courageuses, exemplaires telles que Aminata Sow Fall, Fatou Sow, entre autres », précise la commissaire de l'exposition, Delphine Calmettes. Cette exposition, dit-elle, s'inscrit dans la programmation du Musée Henriette Bathily.

« Il s'agit de parler de cette revue féminine tout à fait pionnière créée en 1964 par Annette Mbaye d'Erneville. C'est un important travail qui a été fait entre les commissaires scientifiques auxquels je suis associé avec Rude Bush et Claire Ducourneau pour réaliser cet expo », dit Mme Calmettes. A l'en croire, elles ont aussi travaillé pendant 4 ans, grâce à l'Ifan sur la numérisation de tous les numéros de la revue « Awa », entre 1964 et 1973. Aujourd'hui, les archives de l'intégralité des revues de ce magazine sont disponibles en ligne sur www.awamagazine.org.

L'info par les femmes

Pour Delphine Calmettes, ce fut un projet intéressant qui contribue à l'histoire du Sénégal, à réveiller la mémoire de ce magazine, surtout à la sauvegarder grâce à la numérisation. Le vernissage de l'exposition, vendredi, a été un prétexte pour animer une table-ronde sur les femmes et la presse au Sénégal. A cette table-ronde, ont participé l'écrivaine Aminata Sow Fall, la sociologue Fatou Sow et la journaliste Codou Bop. D'après Mme Bop, la revue « Awa » a été créée pour la promotion de l'info par les femmes, sur les femmes et pour les femmes. « Mais dans la presse actuelle, la promotion de l'information sur les femmes est dérisoire. J'ai constaté qu'il n'y a pas de « Desk Femmes » dans les rédactions pour parler des questions importantes pour femme », dit-elle.

Aussi, souligne Codou Bop, la revue « Awa », bien que née en 1964, est plus moderne que la presse écrite d'aujourd'hui, par rapport à la femme dans les contenus de la presse écrite, mais aussi par rapport à la vision des journalistes, hommes ou femmes, sur la place des femmes dans la presse.