Cameroun: Parlement et conseils municipaux - Les bienfaits du pluralisme

Dès son entrée en scène le 12 juin 2013, le Sénat n'y a échappé non plus. Avec ses 82 sénateurs, le RDPC se partage l'hémicycle du palais des Congrès avec le SDF qui en compte 14, alors que l'UNDP, le MDR, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès (ANDP) et le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) se contentent chacun d'un seul sénateur. Quant aux municipalités, la cohabitation entre plusieurs formations politiques s'observe dans différentes villes.

En dehors du RDPC qui jouit d'une majorité écrasante avec 148 députés, le Social Democratic Front (SDF) qui compte 18 élus, suivi par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) avec ses 5 députés, alors que l'Union démocratique du Cameroun (UDC) n'en compte que 4. Quant à l'Union des populations du Cameroun (UPC), elle se contente de trois élus. Alors que le Mouvement pour la défense de la République (MDR) et le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) qui font office de petits poucets ont chacun un député.

Au lendemain de la restauration du multipartisme au Cameroun après la promulgation des lois sur les libertés publiques en 1990, la co-existence est réelle entre parti au pouvoir et partis d'opposition au sein du parlement et des conseils municipaux.

