Cameroun: Coopération culturelle - La chine, toujours partante

L'ambassadeur de Chine a remis un important don de matériel au ministre des Arts et de la Culture le 2 novembre dernier à Yaoundé.

La coopération culturelle sino-camerounaise porte une fois de plus des fruits. Le ministère des Arts et de la Culture vient en effet de s'enrichir d'un important lot de matériels et équipements culturels fruits d'un don chinois. L'ambassadeur de Chine, Wei Wenhua a procédé à la remise solennelle de cet imposant kit d'une valeur de 32 millions de F au ministre des Arts et de la Culture (Minac), le Pr. Narcisse Mouelle Kombi, le 2 novembre dernier.

C'était au cours d'une cérémonie qui d'après le Minac est « la démonstration supplémentaire que la culture est le meilleur lien et ciment de l'amitié et de la coopération entre les peuples en général et entre les peuples chinois et camerounais en particulier ». Il s'agit pour, l'essentiel, de matériel informatique, d'instruments de musique, de peinture, du matériel de scène et de théâtre.

D'après l'ambassadeur chinois, ce don offert par le ministre de la Culture de Chine est le fruit de la visite du vice-ministre chinois de la Culture, Ding Wei en janvier dernier en terre camerounaise. « Ce don illustre l'amitié et la solidarité du peuple chinois envers le peuple camerounais. J'espère que ce don pourra accompagner le ministère camerounais des Arts et de la Culture dans le renforcement de la construction de ses capacités et la promotion du développement de la culture camerounaise », a déclaré Wei Wenhua. Pour le Pr. Narcisse Mouelle Kombi, la remise de cet important don est une démonstration du dynamisme de la coopération culturelle sino-camerounaise.

« Le matériel qui fait partie de ce don va permettre au ministère des Arts et de la Culture d'améliorer ses performances en offrant du matériel de qualité aux artistes, aux hommes de culture et à tous ceux qui s'investissent dans les champs de l'accomplissement des missions statutaires du ministère », a conclu le Minac.