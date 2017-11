Sénégal: Khoult Ndiaye, directeur régional d'Ageroute Thiès-Diourbel - La mise en service de l'autoroute va soulager la route nationale N°3

Pour Khoult Ndiaye, directeur régional d'Ageroute Thiès-Diourbel, « l'autoroute Ila Touba devrait permettre de soulager la route nationale N° 3 et contribuer à amoindrir les dégradations ».

Car, note-t-il, « je suis convaincu que celui qui est pressé sera obligé de prendre l'autoroute où le plus important du trafic y sera transféré. Et cela, devrait permettre en même temps de réduire les cas d'accidents souvent notés dans cet axe Thiès-Diourbel-Touba ».Un autre aspect à signaler également selon le directeur régional d'Ageroute Thiès-Diourbel, « l'offre de qualité de l'autoroute en termes de gain de temps et de confort, de sécurité également et de conservation des véhicules des usagers qui vont consommer moins de carburant ».

Programme d'entretien routier

Par ailleurs, Khoult Ndiaye indique, « au-delà de ce grand projet autoroutier Ila Touba, nos services s'adonnent à l'entretien routier périodique à travers le programme d'entretien routier annuel (PERA). Et c'est dans ce cadre que nous intervenons actuellement sur les grands axes des routes nationales qui traversent nos deux régions et particulièrement pour le Magal, la route nationale N° 3 est à un niveau de service correct avec les nombreuses interventions qui y sont été entreprises dans le cadre du programme ».

Aussi, ajoute Khoult Ndiaye, « la voirie intérieure de Touba a connu de nombreuses interventions dans la continuité du programme de modernisation ce qui nous a permis de réaliser plusieurs tronçons et d'élargir l'axe principal communément appelé : Autoroute de Touba qui va de Mbacké à la grande mosquée et les travaux de stabilisation des trottoirs en béton armé sont en cours pour faciliter le passage aux piétons et préserver la route ».

La route Touba-Dara Djoloff en cours de construction

Autres projets en cours, c'est la construction de la route Touba-Dara Djoloff longue de 70 km sur financement du Fonds Koweïtien, l'aménagement en 2 fois 2 voies avec toutes les commodités du carrefour SGBS sur l'axe principal jusqu'au croisement de Ndindy en empruntant une partie de la Rocade de Touba. Dans son programme de Promotion des villes (Promovilles) aussi plusieurs localités des deux régions dont Touba, Thiès, Diourbel, Mbacké et Mbour sont ciblées et vont bénéficier d'un renforcement de leurs voiries intérieures.

Pour le cas de Touba, il prévu l'aménagement du boulevard de Touba en 2 fois 2 voies. Le programme est en cours sur financement du Budget consolidé d'investissement (BCI) et les autres financements de la Banque africaine de développement (BAD) et de la banque islamique de développement (BID) vont suivre.